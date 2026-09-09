Aaj Ka Rashifal 9 September 2026 : किसी को मिलेगा नया मौका तो किसी को संभलकर लेना होगा फैसला, पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal 9 September 2026 : आज का दिन सभी राशियों के लिए कुछ नए संकेत लेकर आया है. किसी के लिए कामकाज और धन से जुड़े मामले अहम रहेंगे, तो किसी का ध्यान परिवार, रिश्तों और मानसिक शांति पर रहेगा. चंद्रमा की स्थिति में बदलाव के कारण दोपहर बाद कई राशियों के दिन का रुख भी बदल सकता है. ऐसे में जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है. किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी और किस उपाय से दिन को बेहतर बनाया जा सकता है.

मेष राशि

आज दिन की शुरुआत आपके लिए भीतर की बातों को समझने और अधूरे घरेलू विषयों को व्यवस्थित करने वाली रहेगी. दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए घर, सुख-सुविधा, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण रह सकते हैं. किसी घरेलू निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ना बेहतर होगा. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन भावुक होकर किसी पुराने मुद्दे को फिर से उठाने से वातावरण अनावश्यक रूप से भारी हो सकता है. घर की साफ-सफाई, साज-सज्जा अथवा किसी आवश्यक वस्तु की खरीद का विचार बन सकता है. संपत्ति या मकान से संबंधित बातचीत चल रही है तो कागजी विवरण ध्यान से जांचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, खासकर यदि मन किसी चिंता में उलझा हुआ हो. घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की अपेक्षाओं को लेकर आपको थोड़ा अतिरिक्त धैर्य रखना पड़ सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान, नींद में कमी या अधिक सोचने की प्रवृत्ति परेशानी दे सकती है. शाम को लगातार स्क्रीन देखने के बजाय कुछ समय शांत वातावरण में बिताना उपयोगी रहेगा.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और 11 बार ॐ आदित्याय नमः का जाप करें. भोजन में अत्यधिक तीखा या बहुत तला हुआ पदार्थ कम रखें.

शुभ रंग: हल्का सुनहरा और क्रीम

वृषभ राशि

आज आपके लिए दो अलग तरह की मानसिक परिस्थितियां लेकर आएगा. दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे, इसलिए प्रयास, संवाद, छोटे कामों को पूरा करने की क्षमता और अपने निर्णय स्वयं लेने की इच्छा प्रमुख रहेगी. किसी ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है जिसे आप पिछले कुछ समय से टाल रहे थे. बातचीत के माध्यम से अटका हुआ मामला सुलझ सकता है, लेकिन अपनी बात साबित करने की कोशिश में शब्दों की कठोरता से बचना जरूरी होगा. भाई-बहन या करीबी परिचित से किसी व्यावहारिक विषय पर चर्चा हो सकती है. यहां आपकी भूमिका सलाह देने की रहेगी, लेकिन सामने वाला आपकी सलाह स्वीकार करे, यह जरूरी नहीं. किसी छोटी यात्रा, बाजार के काम या दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण दिनचर्या में बदलाव संभव है. स्वास्थ्य में पेट की संवेदनशीलता, भारीपन या अनियमित भोजन से परेशानी हो सकती है.

उपाय: सुबह 11 बार ॐ सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

शुभ रंग: सफेद और हल्का हरा

मिथुन राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा धन, वाणी, पारिवारिक संसाधनों और आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़ा रहेगा. किसी भुगतान की योजना बन सकती है या लंबे समय से रुकी रकम को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपकी बात में प्रभाव रहेगा, लेकिन इसी कारण शब्दों का चयन भी महत्वपूर्ण हो जाएगा. किसी को समझाने के प्रयास में व्यंग्य या कटाक्ष का इस्तेमाल संबंधों में अनावश्यक खिंचाव पैदा कर सकता है. पैसों के मामले में आज हिसाब-किताब को व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा. छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बड़ा खर्च बना सकती है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग या आकर्षक ऑफर देखकर तुरंत भुगतान करने से बचें. परिवार में किसी आर्थिक विषय पर आपकी राय मांगी जा सकती है. अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय स्पष्ट सीमा तय करना बेहतर होगा. खानपान में अनियमितता भी दिन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है, इसलिए लंबे अंतराल तक भूखे रहने से बचें. आपकी योजना तभी प्रभावी होगी जब उसके साथ समय और संसाधनों का स्पष्ट अनुमान भी हो. जल्द परिणाम पाने की बेचैनी आपको अनावश्यक दबाव में ला सकती है. मानसिक रूप से दिन आपको सक्रिय रखेगा, इसलिए विश्राम को भी दिनचर्या में जगह दें. देर रात तक फोन चलाने की आदत अगले दिन की एकाग्रता बिगाड़ सकती है.

उपाय: हरे मूंग का दान करें और ॐ बुं बुधाय नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा

कर्क राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे. इसलिए आज आपकी संवेदनशीलता, मनोदशा और व्यक्तिगत निर्णय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगे. आप आसपास के लोगों के व्यवहार को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं. यही कारण है कि किसी की साधारण टिप्पणी को अपने विरुद्ध समझने से बचना होगा. प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा समय लेना आज आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा. अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर भीतर से स्पष्टता महसूस हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर असमंजस था, उसके व्यावहारिक और भावनात्मक दोनों पक्ष दिखाई देंगे. फिर भी तत्काल अंतिम निर्णय लेना जरूरी नहीं है. विशेषकर पैसों, संपत्ति या साझेदारी से जुड़े मामलों में भावनात्मक भरोसे के साथ दस्तावेजी पक्ष भी जांचें. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में पहुंचेंगे. इसके साथ आर्थिक मामलों और परिवार से जुड़े विषयों का महत्व बढ़ेगा. आय को सुरक्षित रखने और खर्च को नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है. घर की किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च हो सकता है, लेकिन सुविधा और दिखावे के बीच अंतर समझना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के पहले हिस्से में मानसिक संवेदनशीलता और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और भोजन का समय निश्चित रखना लाभ देगा. दोपहर बाद भोजन में अत्यधिक नमक या भारी चीजों की मात्रा सीमित रखें.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें. रात में सोने से एक घंटा पहले मोबाइल अलग रखकर हल्का संगीत सुनें या शांतिपूर्वक ध्यान करें.

शुभ रंग: मोती सफेद और सिल्वर

यह भी पढ़ें: आज रखा जा रहा है प्रदोष व्रत, पूजा के बाद यहां से पढ़ें भगवान शिव की आरती

सिंह राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे. दिन का आरंभ कुछ धीमी गति के साथ हो सकता है. मन किसी पुराने विषय, खर्च या ऐसी जिम्मेदारी में उलझा रह सकता है जिसे आप टालना चाहते थे. अकेले में सोचने का समय मिलेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंतन आपको मानसिक रूप से थका सकता है. आज हर बात का उत्तर तुरंत खोजने की कोशिश न करें. अनावश्यक खर्च पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. किसी सुविधा, यात्रा या अचानक सामने आई जरूरत के कारण बजट बिगड़ सकता है. ऑनलाइन भुगतान, कागजात और बैंकिंग संबंधी काम करते समय दो बार जांच करें. यदि किसी को धन उधार देने का विचार है तो वापसी की स्पष्टता के बिना निर्णय न लें. विदेश, दूर स्थान या पर्दे के पीछे चल रहे किसी काम से जुड़ी सूचना भी मिल सकती है, लेकिन उसकी पुष्टि किए बिना भरोसा करना उचित नहीं होगा. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से प्रथम भाव में आ जाएंगे. इसके बाद आत्मविश्वास और अपनी बात रखने की इच्छा बढ़ेगी. जो काम सुबह बोझिल लग रहा था, उसे लेकर शाम तक दृष्टिकोण बदल सकता है. अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्टता आएगी और व्यक्तिगत योजना पर ध्यान देना आसान होगा. स्वास्थ्य में नींद का असंतुलन, आंखों की थकान या शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. दिन में थोड़ी देर खुली हवा में चलना उपयोगी रहेगा. शाम के समय भारी भोजन और देर रात तक जागने से बचें.

उपाय: प्रातः सूर्य को जल अर्पित करके ॐ घृणि सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें. किसी मंदिर में गेहूं या गुड़ का दान करें.

शुभ रंग: तांबई और सुनहरा

कन्या राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे. इस समय लाभ, संपर्क और किसी पुराने प्रयास के परिणाम मिलने की संभावना पर ध्यान रहेगा. किसी परिचित से ऐसी सूचना मिल सकती है जो भविष्य की योजना बनाने में मदद करे. लंबे समय से रुका कोई भुगतान या अपेक्षित सहयोग मिलने की दिशा खुल सकती है. हालांकि हर आश्वासन को निश्चित लाभ मान लेना ठीक नहीं होगा. कामकाज में नेटवर्किंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. किसी बैठक, फोन या परिचय के माध्यम से नया अवसर सामने आ सकता है. नौकरी में आपकी उपयोगिता को पहचान मिल सकती है, जबकि व्यापार में पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. फिर भी लाभ के उत्साह में लागत और शर्तों की अनदेखी न करें. किसी साझे आर्थिक निर्णय में आंकड़े स्पष्ट रखें. मित्रों या परिचितों के साथ योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन सामाजिक व्यस्तता के कारण आपका जरूरी काम पीछे न छूटे. किसी समूह में अपनी राय रखते समय हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश न करें. कुछ लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे और इसे व्यक्तिगत विरोध समझना उचित नहीं. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में पहुंचेंगे. शारीरिक स्तर पर आराम की कमी, पैरों में थकान या नींद का बिगड़ा क्रम महसूस हो सकता है. रात को देर तक काम करने की बजाय समय पर दिन समाप्त करना बेहतर रहेगा. हल्का भोजन और पर्याप्त जल ग्रहण आपकी दिनचर्या को संतुलित रखेगा.

उपाय: गणेशजी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: जैतूनी हरा और हल्का पीला

तुला राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का पहला भाग कामकाज, जिम्मेदारियों और आपकी सार्वजनिक छवि से जुड़े मामलों में सक्रिय रहेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने अपनी कार्यक्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. जो काम लंबे समय से आपकी निगरानी में है, उसमें कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई दे सकती है. निर्णय लेते समय व्यक्तिगत पसंद से अधिक परिणाम को महत्व देना आपके लिए लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. हर काम स्वयं संभालने की कोशिश करने के बजाय प्राथमिकता तय करें. सहकर्मी की गलती को तुरंत उजागर करने से पहले परिस्थिति समझ लेना बेहतर होगा. आपकी बात सही होने के बावजूद उसे प्रस्तुत करने का तरीका परिणाम बदल सकता है. किसी अधिकारी से मतभेद हो तो बातचीत को तर्क और तथ्य तक सीमित रखें. व्यापार में प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास को लेकर सावधानी रखें. पुराने संपर्क से कोई उपयोगी प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन केवल परिचय के आधार पर आर्थिक शर्तें स्वीकार न करें. भुगतान, अनुबंध अथवा माल की आपूर्ति से जुड़े विवरण लिखित रूप में रखना उचित रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से लगातार बैठकर काम करने से कमर या गर्दन में जकड़न हो सकती है. बीच-बीच में शरीर को सक्रिय रखना उपयोगी रहेगा.

उपाय: माता लक्ष्मी के सामने कमल या सफेद पुष्प अर्पित कर “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: आसमानी और ऑफ-व्हाइट

वृश्चिक राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे. यह समय विचारों का विस्तार करने, किसी महत्वपूर्ण विषय को दूसरे दृष्टिकोण से देखने और भविष्य की दिशा पर सोचने के लिए उपयोगी रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके सामने ऐसी बात रख सकती है जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया था. ज्ञान और अनुभव से जुड़ा कोई काम आपको आकर्षित कर सकता है. दूर स्थान से जुड़ी योजना बन रही है तो तैयारी का काम आगे बढ़ाया जा सकता है. यात्रा के मामले में जल्दबाजी न करें; समय-सारणी, टिकट और आवश्यक कागजात पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा. किसी कानूनी, शैक्षणिक या आधिकारिक विषय में अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालना नुकसानदायक हो सकता है. नियमों को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें. आपकी सोच में दृढ़ता रहेगी, लेकिन यही दृढ़ता किसी बहस में जिद का रूप ले सकती है. खासकर किसी वरिष्ठ या मार्गदर्शक के विचारों से असहमति हो तो सम्मानजनक भाषा बनाए रखें. हर बात में अपनी व्याख्या को अंतिम सत्य मानने से अवसर सीमित हो सकते हैं. दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में प्रवेश करेंगे. इसके साथ आपका ध्यान सीधे पेशेवर उपलब्धियों और जिम्मेदारियों की ओर जाएगा. कार्यस्थल पर कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होगी. यदि आप अपनी योजना स्पष्ट रखते हैं तो दूसरे लोग भी आपके नेतृत्व पर भरोसा कर सकते हैं. स्वास्थ्य में तनाव के कारण सिर भारी लगना या नींद प्रभावित होना संभव है. काम के बीच छोटे अंतराल लेना बेहतर रहेगा. रात में बहुत देर तक मानसिक रूप से सक्रिय रहने के बजाय दिन का समापन शांत तरीके से करें.

उपाय: सुबह हनुमानजी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

धनु राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे. इसलिए दिन का आरंभ सामान्य से थोड़ा गंभीर और भीतर की बातों पर केंद्रित रह सकता है. अचानक सामने आने वाले किसी परिवर्तन से घबराने के बजाय स्थिति को समझना अधिक जरूरी होगा. पुराने आर्थिक कागज, बीमा, टैक्स, विरासत अथवा साझा धन से जुड़ा कोई विषय ध्यान मांग सकता है. ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिसे पहले नजरअंदाज किया गया था. आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. किसी को अपनी बैंक संबंधी जानकारी, पासवर्ड या महत्वपूर्ण दस्तावेज सहजता से न दें. निवेश में तेज लाभ का लालच नुकसान का कारण बन सकता है. यदि किसी भुगतान या लेनदेन में अस्पष्टता है तो उसे साफ किए बिना आगे न बढ़ें. परिवार में पैसों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आरोप लगाने के बजाय तथ्य सामने रखना बेहतर रहेगा. सुबह के समय मन किसी पुराने अनुभव को याद कर सकता है. उसे वर्तमान निर्णयों पर हावी न होने दें. स्वास्थ्य में सुबह तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. दोपहर बाद मन हल्का होने की संभावना है. लंबे समय तक खाली पेट रहने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें.

उपाय: सुबह केले के पेड़ के पास जल अर्पित कर ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: पीला और हल्का नारंगी

मकर राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत दूसरों के साथ तालमेल, साझेदारी और आमने-सामने होने वाली बातचीत के लिए महत्वपूर्ण रहेगी. किसी व्यक्ति के साथ लंबित बातचीत आज निर्णायक मोड़ ले सकती है. आपकी अपेक्षा स्पष्ट होगी, लेकिन सामने वाले की स्थिति सुनने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकालना बेहतर रहेगा. व्यापार में साझेदार या महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ कोई व्यावहारिक मुद्दा सामने आ सकता है. बातचीत में अपनी शर्तें छिपाने के बजाय पहले ही स्पष्ट कर दें. मौखिक वादे पर निर्भर रहने की जगह आवश्यक बातों को लिखित रूप देना सुरक्षित रहेगा. नौकरी में टीम के किसी सदस्य की कार्यशैली आपको परेशान कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. व्यक्तिगत संबंधों में आज संतुलन की आवश्यकता है. शाम को मन कुछ बातों को लेकर अधिक गंभीर हो सकता है. हर बात का रहस्य खोजने की आदत तनाव बढ़ाएगी. जो तथ्य उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर सोचें. स्वास्थ्य में थकावट, पाचन संबंधी असुविधा या तनाव से नींद प्रभावित हो सकती है. देर रात तक काम करने के बजाय समय पर विश्राम लेना जरूरी रहेगा.

उपाय: प्रातः शनिदेव को तिल के तेल का दीपक अर्पित कर ॐ शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और स्लेटी.

कुंभ राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत लंबित कामों को निपटाने, प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने और ऐसी समस्याओं पर ध्यान देने में बीतेगी जिन्हें लंबे समय से टाला जा रहा था. विरोधी पक्ष की गतिविधियों को लेकर अधिक चिंता करने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा. कोई पुराना विवाद व्यावहारिक तरीके से सुलझाने का अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आपकी क्षमता तब अधिक दिखाई देगी जब आप व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे. किसी सहकर्मी की कमी पूरी करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. इसे अतिरिक्त बोझ मानकर नाराज होने के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करें. नौकरी बदलने या अचानक कोई बड़ा निर्णय लेने का विचार आए तो केवल वर्तमान असंतोष के आधार पर फैसला न करें. पहले दूसरे विकल्प की स्थिरता जांचें. व्यापार में प्रतियोगिता बढ़ी हुई महसूस हो सकती है. ग्राहक को बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा छूट देने से लाभ का गणित बिगड़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में दिन की शुरुआत सावधानी मांगती है. पेट, गैस, थकान या तनाव से जुड़ी छोटी परेशानी दिनचर्या प्रभावित कर सकती है. लंबे समय तक खाली पेट रहने और बहुत अधिक चाय-कॉफी लेने से बचें. काम के बीच कुछ मिनट चलना शरीर के लिए उपयोगी रहेगा. दोपहर 3:15 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे. किसी नए व्यक्ति से परिचय भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन पहली मुलाकात में निजी या आर्थिक जानकारी साझा करने से बचें.

उपाय: सुबह हनुमानजी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल दान करें.

शुभ रंग: फिरोजी और धूसर

मीन राशि

आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे. इस कारण दिन का आरंभ रचनात्मक सोच, सीखने की इच्छा और अपनी किसी प्रतिभा को उपयोग में लाने से हो सकता है. किसी विषय को सामान्य तरीके से करने के बजाय नया तरीका सूझ सकता है. विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए विचारों को व्यवस्थित करने का समय अच्छा रहेगा. निवेश से जुड़ी कोई संभावना आकर्षित कर सकती है, लेकिन आज उत्साह और वास्तविक लाभ के बीच अंतर समझना जरूरी है. जोखिम वाले सौदे, सट्टा या बिना जानकारी के किसी योजना में पैसा लगाना टालें. किसी व्यक्ति की सफलता देखकर उसी रास्ते पर तुरंत चल पड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा. पहले अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम सहने की क्षमता देखें. प्रेम संबंधों में भावनाएं प्रबल रह सकती हैं. सामने वाले से बहुत अधिक अपेक्षा रखना निराशा दे सकता है. यदि कोई पुरानी बात मन में है तो उसे संकेतों में व्यक्त करने के बजाय स्पष्ट संवाद करें. संतान से संबंधित विषय में उसकी पसंद और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना अधिक उपयोगी रहेगा. कामकाज में आपकी कल्पनाशीलता लाभ दे सकती है, खासकर लेखन, डिजाइन, शिक्षा, सलाह या रचनात्मक क्षेत्रों में. फिर भी विचार को परिणाम में बदलने के लिए समय-सीमा बनानी होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के दूसरे हिस्से में थकान या दिनचर्या बिगड़ने की संभावना है. भोजन का समय न बदलें और लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें. तनाव को कम करने के लिए कामों के बीच छोटे विराम लें.

उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीली दाल या केले का दान करें.

शुभ रंग: समुद्री हरा और हल्का पीला

यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के दस दिन रोज करें ये आरती, तभी पूर्ण होगी पूजा, बरसेगा बप्पा का आशीर्वाद