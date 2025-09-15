विज्ञापन
मुन्नाभाई पर भारी AI: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकलचियों को दबोचा, 13 डमी कैंडिडेट गिरफ्तार

Rajasthan Police Constable Exam 2025: परीक्षा केंद्रो पर लगाए गए AI आधारित बायोमैट्रिक सॉफ्टवेयर से सभी अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और फोटो स्कैन किए गए. इनकी तुलना पहले के रिकॉर्ड से की गई. जहां भी गड़बड़ी सामने आई वहां तत्काल कार्रवाई की गई.

मुन्नाभाई पर भारी AI: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकलचियों को दबोचा, 13 डमी कैंडिडेट गिरफ्तार
  • राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ.
  • परीक्षा के दौरान जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न केंद्रों से कुल 13 डमी अभ्यर्थियों को AI जांच से पकड़ा गया.
  • जयपुर पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर AI एक्सपर्ट्स ने सभी केंद्रों से प्राप्त डाटा की रियल टाइम जांच की.
Rajasthan Police Constable Exam 2025: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया और यह तकनीक बेहद कारगर साबित हुई. दो दिन चली परीक्षा के दौरान जयपुर सहित प्रदेशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से कुल 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया. पकड़े गए अभ्यर्थियों में अधिकतर वे हैं जिन्होंने पहले भी किसी दूसरे नाम से परीक्षाएं दी थीं और इस बार नए नाम से परीक्षा देने पहुंचे थे. लेकिन AI आधारित बायोमैट्रिक जांच ने इन्हें पहचान लिया.

जून में भतीजे की जगह दी थी परीक्षा- AI से खुला राज

जयपुर के मुरलीपुरा इलाके के एक परीक्षा केंद्र पर धौलपुर निवासी भूपेंद्र गुर्जर को AI तकनीक की मदद से पकड़ लिया गया. जांच में सामने आया कि भूपेंद्र ने इसी साल जून में अपने भतीजे धर्मवीर की जगह बीएसटीसी डीएलएड की परीक्षा दी थी और पास भी हो गया था. इस बार वह खुद के नाम से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आया था. परीक्षा के दौरान लगे AI आधारित बायोमैट्रिक सॉफ्टवेयर ने उसके फिंगरप्रिंट और फोटो को पहले के रिकॉर्ड से मैच कर दिया और फर्जीवाड़ा उजागर हो गया. पुलिस ने भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और भतीजे धर्मवीर को भी हिरासत में ले लिया.

डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि मुरलीपुर स्कूल में जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, एसएचओ वीरेंद्र कुरील की टीम ने भूपेंद्र को हिरासत में ले लिया. भतीजे धर्मवीर को भी पकड़ा गया है. दोनों के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में नए परीक्षा अधिनियम के तहत जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर दी गई है.

भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी बिपिन कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षा केंद्रो पर लगाए गए AI आधारित बायोमैट्रिक सॉफ्टवेयर से सभी अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और फोटो स्कैन किए गए. इनकी तुलना पहले के रिकॉर्ड से की गई. जहां भी गड़बड़ी सामने आई वहां तत्काल कार्रवाई की गई. इस तकनीक ने पहली बार नकलचियों और डमी अभ्यर्थियों को रियल टाइम में पकड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है. जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां AI एक्सपर्ट्स लगातार सभी केन्द्रों से प्राप्त डाटा की प्रोफाइल स्कैन कर रहे थे. संदिग्ध उम्मीदवारों की पहचान होते ही संबंधित केन्द्र को अलर्ट भेजा गया और वहां मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया.

Rajasthan, Rajasthan Police Constable Exam 2025, AI
