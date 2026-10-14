एयर इंडिया के विमान में हाईजैक अलर्ट के बाद जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहा था प्लेन

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट AI-2030 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान को बम की अफवाह बाद दिल्ली के बजाय जयपुर एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया. विमान के उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है.

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट

NDTV को प्राप्त जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2030 जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. उड़ान के दौरान विमान से जुड़ा सुरक्षा अलर्ट मिलने पर स्थिति को गंभीरता से लिया गया. बताया जा रहा है कि बम की अफवाह और संभावित हाईजैक अलर्ट के बाद विमान को एहतियातन दिल्ली के बजाय जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया.

सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया के पायलट ने एक अलार्म दिया था. अभी तक की जांच में फाल्स अलार्म लग रहा है. राजस्थान एटीएस के साथ तमाम एजेंसियां एयरपोर्ट पर मौजूद हैं.

अहमदाबाद ATC ने दिया था अर्लट

NDTV को प्राप्त शुरुआत जानकारी के मुताबिक के गिल्च की वजह से हाईजैक बटन दबा है. सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों जो मौके पर मौजूद हैं, उन सूत्रों के मुताबिक टेक्निकल फाल्ट भी हो सकता है, इस एंगल पर भी जांच की जा रही है. गुजरात ATS भी जांच में जुटी हुई है. इस मामले में अहमदाबाद ATC ने अर्लट दिया था.

सुरक्षित कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान के रनवे पर पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी तुरंत विमान में पहुंचे और यात्रियों तथा विमान की जांच शुरू की. एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई. अधिकारियों ने विमान को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अलग क्षेत्र में खड़ा कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी.

सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं जांच

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अलर्ट मिलने के बाद सभी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि अलर्ट वास्तविक था या फिर यह केवल एक अफवाह या फर्जी सूचना थी. अधिकारियों की ओर से अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

सितंबर में भी हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

इससे पहले सितंबर माह में भी जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी. उस समय भोपाल से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI-1886 में तकनीकी समस्या की सूचना मिलने पर पायलट ने एहतियात के तौर पर विमान को जयपुर में उतारा था. उस घटना में भी विमान सुरक्षित रूप से उतार लिया गया था और बाद में तकनीकी जांच की गई थी.

यह भी पढ़ें : दिल्ली की फ्लाइट में बीच आसमान आई खराबी तो यात्रियों की अटकी सांसें, जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग