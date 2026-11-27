नई दिल्ली. यूरोप के खूबसूरत देश माल्टा (Malta) की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अब भारत से माल्टा पहुंचना पहले के मुकाबले आसान और सुविधाजनक हो जाएगा. एयर इंडिया (Air India) ने माल्टा की सरकारी एयरलाइन केएम माल्टा एयरलाइंस (KM Malta Airlines) के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई है. इसके तहत दोनों एयरलाइंस के बीच पहले से मौजूद इंटरलाइन समझौते को अब कोडशेयर समझौते में बदल दिया गया है.

यह नया समझौता 1 दिसंबर, 2026 से लागू होगा. इस नई व्यवस्था से भारतीय यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से एम्स्टर्डम, पेरिस, रोम, ज्यूरिख, लंदन गैटविक और लंदन हीथ्रो जैसे बड़े यूरोपीय शहरों तक जाएंगे और वहां से केएम माल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट लेकर माल्टा जा सकेंगे. खास बात यह है कि यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए एक ही टिकट मिलेगा. साथ ही, उन्हें अपना सामान बीच में दोबारा चेक-इन नहीं कराना होगा. उनका सामान सीधे माल्टा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगा.

माल्टा क्यों है खास?

माल्टा अपने पुराने इतिहास, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, खूबसूरत समुद्री किनारों और मस्त भूमध्यसागरीय खाने के लिए मशहूर है. इसकी राजधानी वेलेटा की ऐतिहासिक गलियां, खूबसूरत हार्बर टाउन और इसके पास का गोजो आइलैंड पर्यटकों को बहुत पसंद आता है. इसीलिए अब भारतीय पर्यटकों के बीच माल्टा तेजी से पॉपुलर हो रहा है, चाहे घूमने के लिए हो या बिजनेस के लिए. एयर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा कि माल्टा भारतीय यात्रियों के लिए एक नया और आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है. इस समझौते से एक ही बुकिंग में पूरा सफर हो जाएग. वहीं केएम माल्टा एयरलाइंस के चेयरमैन डेविड कुर्मी ने कहा कि भारत माल्टा के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और वे भारत से और ज्यादा पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं.

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बुकिंग कहां होगी?

कोडशेयर वाली ये उड़ानें धीरे-धीरे शुरू होंगी. आप इन्हें www.airindia.com पर या एयर इंडिया के मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे.