भारत-पाक मैच; सियासी पिच पर राजस्थान BJP अध्यक्ष 'बोल्ड', विपक्ष का अटैक, बैकफुट पर आकर बोले- बयान को तोड़ा गया

पाकिस्तान को लेकर दिए गए एक बयान पर राजनीतिक विवादों में घिरे राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी को संदर्भ से काटकर पेश किया गया है. राठौड़ का कहना है कि उन्होंने यह बात एक कार्यक्रम में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके बयान का छोटा हिस्सा वायरल कर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने के लिए सुनियोजित तरीके से बयान को तोड़-मरोड़कर प्रचारित किया गया है.

एपीजे अब्दुल कलाम जयंती कार्यक्रम में दिया था बयान

मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने देशभक्ति के महत्व पर बात की थी. कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे.

राठौड़ के अनुसार उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो और भारत हार जाए, तो पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाला व्यक्ति देशभक्त नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई खेल मुकाबला हो तो उसे अलग संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि उनके पूरे बयान को सुना जाए तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होंने युद्ध या किसी राजनीतिक समर्थन की बात नहीं कही थी, बल्कि क्रिकेट मैच और देशभक्ति के उदाहरण दे रहे थे.

'दो से दस सेकंड की क्लिप काटकर फैलाया गया'

राठौड़ ने पूरे विवाद को साजिश बताते हुए कहा कि किसी ने उनके लंबे भाषण में से केवल दो से दस सेकंड की क्लिप निकालकर प्रसारित कर दी. उन्होंने कहा कि किसी भी वक्तव्य को समझने के लिए उसका संदर्भ देखना आवश्यक है. उनका आरोप है कि राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया.

पाकिस्तान पर भाजपा नेता का रुख

विवाद के बीच मदन राठौड़ ने पाकिस्तान को लेकर भाजपा और अपनी सोच भी दोहराई. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकियों को प्रशिक्षण देता है और भारत के खिलाफ साजिशें रचता है. राठौड़ ने कहा कि ऐसे देश के साथ भारत के संबंध सामान्य नहीं हो सकते और उनके बयान को पाकिस्तान समर्थक बताना पूरी तरह गलत है.

किस बयान से शुरू हुआ विवाद?

विवाद उस समय शुरू हुआ जब जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मदन राठौड़ का एक वीडियो सामने आया. वीडियो में वह कहते सुनाई दिए कि यदि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ होता है तो भारत पाकिस्तान के साथ होगा क्योंकि वह पड़ोसी देश है, लेकिन यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई स्थिति बनती है तो सभी भारतीयों को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए.

इसी बयान को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया.

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भाजपा से सवाल पूछा. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पाकिस्तान को लेकर भाजपा लगातार आक्रामक रुख अपनाने का दावा करती है, उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाकिस्तान के समर्थन की बात कर रहे हैं. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस पर प्रतिक्रिया देने की मांग की.

आम आदमी पार्टी का भी हमला

आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला. पार्टी ने कहा कि जब आम नागरिक सवाल पूछते हैं तो उन्हें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन भाजपा नेता के बयान पर पार्टी चुप क्यों है. आप ने अपने बयान में भाजपा के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हुए इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा.

भाजपा ने किया बचाव

विवाद बढ़ने के बाद राजस्थान भाजपा इकाई ने भी मदन राठौड़ का बचाव किया. पार्टी की ओर से कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के संदर्भ में था, लेकिन उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया. भाजपा ने दावा किया कि वायरल क्लिप पूरे भाषण का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती.

राष्ट्रीय एकता पर भी दिया था जोर

उसी कार्यक्रम में मदन राठौड़ ने नागरिकों से मजबूत, समृद्ध और देशभक्त बनने का आह्वान किया था. उन्होंने कहा था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय भावना का मजबूत होना जरूरी है. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के धार्मिक सद्भाव संबंधी विचारों का भी उल्लेख किया और कहा कि देशभक्ति रखने वाले सभी लोग भाई हैं तथा उन्हें मिलकर रहना चाहिए.

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