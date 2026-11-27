प्रीमियम और लग्जरी हैचबैक सेगमेंट की ब्रांड Mini India ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी सेकंड-जेनरेशन Mini Cooper SE इलेक्ट्रिक हैचबैक को लॉन्च कर दिया है. इस लग्जरी और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक कार की भारत में एक्स-शोरूम कीमत 53.9 लाख रुपये रखी गई है. भारत में इस बेहद खूबसूरत टू-डोर कार को पूरी तरह से बनी-बनाई इम्पोर्टेड गाड़ी (CBU) के रूप में बेचा जाएगा, जिसकी डिलीवरी अगले महीने यानी दिसंबर से शुरू होने जा रही है.

इसके अलावा, फैशन लवर्स के लिए कंपनी ने इसके खास कॉस्मेटिक अपडेट्स वाले स्पेशल Paul Smith Edition को भी पेश किया है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 56.4 लाख रुपये है. आपको बता दें कि टू-डोर लग्जरी इलेक्ट्रिक हैचबैक सेगमेंट में इस समय भारतीय बाजार में Mini Cooper SE का मुकाबला करने वाली कोई भी दूसरी डायरेक्ट कार मौजूद नहीं है, जो इसे सड़कों पर सबसे अलग और खास बनाती है.

402 किमी की जबरदस्त रेंज और सुपरफास्ट चार्जिंग

बैटरी और रेंज: इस कार में 54.2kWh का बड़ा और पावरफुल बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल फुल चार्ज में 402 किमी तक की शानदार रेंज (WLTP सर्टिफाइड) देने में पूरी तरह कैपेबल है.

इस कार में 54.2kWh का बड़ा और पावरफुल बैटरी पैक दिया गया है, जो सिंगल फुल चार्ज में 402 किमी तक की शानदार रेंज (WLTP सर्टिफाइड) देने में पूरी तरह कैपेबल है. पावर और परफॉर्मेंस: इसमें फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो 218hp की मैक्सिमम पावर और 330Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. रफ्तार के मामले में ये छोटी कार किसी स्पोर्ट्स कार जैसी है. ये महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है.

इसमें फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो 218hp की मैक्सिमम पावर और 330Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. रफ्तार के मामले में ये छोटी कार किसी स्पोर्ट्स कार जैसी है. ये महज 6.7 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है. चार्जिंग स्पीड: ये कार 11kW AC और 95kW DC फास्ट चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. एक सामान्य AC चार्जर से इसकी बैटरी को 0 से 100% चार्ज होने में लगभग 5.25 घंटे का समय लगता है, जबकि सुपरफास्ट DC चार्जर की मदद से ये कार मात्र 30 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है.

मस्कुलर लुक और आइकॉनिक राउंड हेडलैंप्स

दिखने के मामले में ये नई इलेक्ट्रिक कार काफी हद तक अपने ट्रेडिशनल पेट्रोल मॉडल जैसी ही लगती है. इसके फ्रंट में कंपनी के सिग्नेचर राउंडेड LED हेडलैंप्स और एक नया ऑक्टागोनल फ्रंट ग्रिल दिया गया है. इसके अलावा, गाड़ी में स्टाइलिश 17-इंच के अलॉय व्हील्स, पीछे की तरफ तिकोने LED टेललाइट्स और बेहद खूबसूरत डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर्स मिलते हैं. इस कार का साइज काफी कॉम्पैक्ट है, जिसकी लंबाई 3,858mm, चौड़ाई 1,756mm, ऊंचाई 1,460mm और इसका व्हीलबेस 2,526mm का है जो शहर के भारी ट्रैफिक में भी इसे मोड़ने और पार्क करने में बहुत आसान बनाता है.

लग्जरी फीचर्स से लोड होगा केबिन

कार के केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक बेहद प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिलता है. इसके डैशबोर्ड पर सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 9.4-इंच का राउंडेड OLED टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो मिनी की पहचान है. इसके अलावा केबिन में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल पर कई सारे फिजिकल बटन कंट्रोल्स और केबिन को प्रीमियम फील देने के लिए शानदार फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया गया है.

सफर को आलीशान बनाने के लिए इसमें वार्म स्टीयरिंग व्हील, बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए Level 2 ADAS सेफ्टी सुइट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर्ड फ्रंट सीटें, प्रीमियम Harman Kardon साउंड सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी जैसे कई कमाल के फीचर्स दिए गए हैं.

Mini Cooper SE Paul Smith Edition भी लॉन्च

मिनी ने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर पॉल स्मिथ के साथ मिलकर इस स्पेशल Paul Smith Edition को तैयार किया है. इस मॉडल में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके लुक्स को बेहद खास और ट्रेंडी बनाया गया है. ये स्पेशल कार Inspired White, Midnight Black और Statement Grey जैसे तीन कलर्स में मिलेगी. इसके रूफ पर कलरफुल स्ट्रिप दी गई हैं. ये स्पोर्टी 18-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ आती है, जिसके व्हील कैप्स पर 'Paul Smith' का लोगो बना हुआ है.

इस कार के अंदर सीटों पर ब्लू कलर की कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, कार अनलॉक होने पर जमीन पर 'Hello' लिखने वाली वेलकम लाइट प्रोजेक्शन, दरवाजों के नीचे लगी प्लेट्स पर 'Every day is a new beginning' का मोटिवेशनल मैसेज, फर्श के मैट्स पर हाथ से बना हुआ प्यारा खरगोश और स्टीयरिंग व्हील के निचले हिस्से पर कलरफुल स्ट्रिप दी गई हैं जो आपके सफर के मूड को हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखेंगी.

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