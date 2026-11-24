तमिलनाडु सरकार ने आज तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर उचि पिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक जगह पर 'कार्तिगई दीपम' जलाया, लेकिन दरगाह के पास पहाड़ी की चोटी पर स्थित पत्थर के खंभे पर नहीं जलाया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यहां दीप जलाने की अनुमति दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया था, ताकि निर्देशों का पालन हो सके. लेकिन इसके बावजूद पहाड़ी की चोटी पर दीप नहीं जलाया गया. टीवीके सरकार की ओर से अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि पहाड़ी की चोटी वाले खंभे पर दीप क्यों नहीं जलाया गया?

इसके बाद अब विजय की अगुवाई वाली टीवीके सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कानूनी शिकंजा बढ़ सकता है.

कानून-व्यवस्था का हवाला

हालांकि, ऐसा लगता है कि कानून-व्यवस्था की चिंता एक बड़ा कारण रही है. सोमवार रात को जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी. प्रशासन ने खुफिया जानकारी का हवाला दिया था कि दोनों समुदायों के समूह बड़ी संख्या में तिरुप्परनकुंद्रम में इकट्ठा होने की योजना बना रहे थे.

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन सहित कई नेताओं को भी तिरुप्परनकुंद्रम जाने से रोक दिया गया.

तमिलनाडु के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि उची पिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक जगह पर 'कार्तिगई दीपम' जला दिया गया है.

हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बावजूद पहाड़ी की चोटी वाले खंभे पर दीप क्यों नहीं जलाया गया.

इस फैसले पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे कांग्रेस सांसद और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने उन लोगों पर निशाना साधा, जो इस त्योहार को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते थे.

उन्होंने तमिल भाषा में एक पोस्ट में कहा, 'जो लोग दीपम त्योहार पर राजनीति करने आए थे, वे निराश हुए हैं.'

बीजेपी नेता डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह निंदनीय है कि कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मंत्री के पास अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने सरकार पर हिंदू भावनाओं और कानून, दोनों का अनादर करने का आरोप लगाया.

मंदिर प्रशासन ने क्या कहा?

मंदिर प्रशासन ने एक बयान में कहा कि 'कार्तिगई महा दीपम' को उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित 'दीपा मंडपम' में प्रज्वलित किया गया. यह मंदिर मुख्य देवता के गर्भगृह के ठीक ऊपर पहाड़ी पर स्थित है.

प्रशासन ने कहा कि यह परंपरा सदियों पुरानी रीति-रिवाजों, स्थापित अनुष्ठानों और 'आगम' नियमों पर आधारित है, और मंदिर की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं और विशिष्ट रीति-रिवाजों की रक्षा की जानी चाहिए.

क्या है दीपम विवाद?

यह विवाद इस बात पर है कि क्या तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाया जाना चाहिए या नहीं.

यह पहाड़ी एक दरगाह के पास है. याचिकाकर्ताओं ने इस खंभे को 'दीपाथून' (दीपक जलाने का खंभा) बताया है.

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 1 दिसंबर 2025 के अपने फैसले में निर्देश दिया कि 'उची पिल्लैयार' मंदिर के पास पारंपरिक स्थान के अलावा, पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस खंभे पर भी दीपम जलाया जाए.

कोर्ट ने माना कि पहाड़ी मंदिर की है, सिवाय उन हिस्सों के जहां दरगाह है, वहां तक जाने वाली सीढ़ियां हैं और नेल्लीथोपे का इलाका है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को भी मान लिया कि यह खंभा दीपक जलाने के लिए ही बना था.

उस समय सत्ता में रही डीएमके (DMK) सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कोर्ट के इस निर्देश को लागू नहीं किया. सरकार का तर्क था कि 'उची पिल्लैयार' मंदिर के पास दीपम जलाना एक स्थापित परंपरा है, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से चली आ रही है.

डीएमके सरकार ने इस खंभे के स्वरूप पर भी सवाल उठाया. उनका तर्क था कि यह एक 'सर्वे स्टोन' (सर्वेक्षण के लिए लगा पत्थर) है और ऐसा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि इसका इस्तेमाल कभी दीपक जलाने के लिए किया गया हो.

सरकार ने यह भी कहा था कि कोर्ट यह तय नहीं कर सकता कि धार्मिक दीपक कहां जलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह फैसला धार्मिक और 'आगम' परंपराओं के अनुसार लिया जाना चाहिए.

पहाड़ी की चोटी पर दरगाह की मौजूदगी और बढ़ते तनाव के बीच उसकी सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताएं भी इस आदेश को लागू न करने के कारणों में शामिल थीं.

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1862 से चल रहा है विवाद, 1996 में भी हुआ था झगड़ा

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज है कि पहाड़ी की चोटी पर 'दीपक' जलाने की कोशिशें 1862 और फिर 1912 में भी की गई थीं. अधिकारियों ने इन दोनों कोशिशों को रोक दिया था. उनका तर्क था कि ऐसी कोई स्थापित परंपरा नहीं है और इससे शांति भंग होने का खतरा हो सकता है.

1996 में भी ऐसा ही एक विवाद हुआ था. तब मद्रास हाई कोर्ट ने देवस्थानम को अनुमति दी थी कि वे भविष्य में पहाड़ी पर किसी दूसरी जगह दीपक जलाने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए अधिकारियों से पहले अनुमति ले ली जाए.

1996 के आदेश में यह शर्त रखी गई थी कि दीपक जलाने के लिए चुनी गई कोई भी वैकल्पिक जगह दरगाह, वहां तक ​​जाने वाली सीढ़ियों और नेल्लीथोपे इलाके से कम से कम 15 मीटर दूर होनी चाहिए. इसके अलावा, इसमें वे जगहें भी शामिल थीं जिन्हें पहले ही एक सिविल कोर्ट के फैसले के तहत दरगाह का हिस्सा माना जा चुका था.

कई दशकों तक, दीपक उची पिल्लैयार मंदिर के पास पारंपरिक जगह पर ही जलाया जाता रहा. पिछले साल आए फैसले में एक कदम और आगे बढ़ते हुए, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद पत्थर के खंभे (दीपाथून) को दीपक जलाने के लिए एक अतिरिक्त जगह के तौर पर चिह्नित किया गया.

बाद में, सुप्रीम कोर्ट में चली कानूनी कार्यवाही के दौरान मद्रास हाई कोर्ट के इस निर्देश को बरकरार रखा गया.

20 नवंबर को अपने अंतरिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को पहाड़ी की चोटी वाले खंभे पर एक बार दीपक जलाने की अनुमति दी. यह अनुमति केवल उसी मौके के लिए थी और इससे कोई स्थायी प्रथागत, धार्मिक या मालिकाना अधिकार नहीं बनता है.

इसके बाद, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार के लिए एक पुनर्विचार याचिका दायर की. मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.

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विजय सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती

इस फैसले ने मुख्यमंत्री विजय की सरकार को एक मुश्किल राजनीतिक स्थिति में डाल दिया है. टीवीके एक अल्पमत सरकार चला रही है और इसे VCK और IUML जैसे सहयोगियों के समर्थन की जरूरत है.

इन दलों ने पहाड़ी की चोटी वाले खंभे पर दीपक जलाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका तर्क है कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में पड़ सकता है. इसलिए, सरकार पर अपने ही समर्थक खेमे से ऐसा कोई कदम न उठाने का दबाव था, जिससे तनाव पैदा हो सके.

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने से विपक्ष को यह कहने का मौका मिल सकता था कि मुख्यमंत्री विजय, एक विवादास्पद धार्मिक मुद्दे पर बीजेपी के रुख के आगे झुक गए हैं.

सरकार के सामने यह खतरा भी है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लग सकता है. विपक्ष इस घटना का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के अधिकार और कानून के शासन के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने के लिए कर सकता है.

इसका एक और राजनीतिक पहलू भी है. टीवीके ने हमेशा बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी बताया है. अगर किसी धार्मिक मुद्दे पर बीजेपी के रुख को मान लिया जाता, तो इससे टीवीके की राजनीतिक स्थिति जटिल हो सकती थी, खासकर उन दलों के बीच जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं.

सरकारी सूत्रों का कहना है कि तिरुप्परनकुंद्रम में मौजूदा धार्मिक प्रथाओं को लेकर स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कोई विवाद नहीं है. उनका तर्क है कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्तंभ पर 'दीपक' जलाने की मांग, इलाके के बाहर के दक्षिणपंथी समूहों ने उठाई है.

सरकार को यह भी आशंका है कि अगर इस तरह की मांग को मान लिया जाता है, तो इससे तमिलनाडु के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी ऐसी ही मांगें उठ सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं.

AIADMK और उसके सहयोगी दल बीजेपी ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. बीजेपी ने टीवीके सरकार पर अल्पसंख्यकों को खुश करने का आरोप लगाया है.

तत्काल राजनीतिक टकराव से परे, यह घटना एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा करती है- क्या कोई राज्य सरकार न्यायिक आदेश को लागू न करने को सही ठहराने के लिए कानून-व्यवस्था का हवाला दे सकती है, और ऐसा किस हद तक किया जा सकता है?

इससे पहले भी तमिलनाडु कावेरी जल बंटवारे को लेकर न्यायपालिका के साथ टकराव के केंद्र में रहा है. उस समय तमिलनाडु ने कर्नाटक पर आरोप लगाया था कि वह निचले तटवर्ती राज्य के हितों से जुड़े निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहा है.

तिरुप्परनकुंद्रम विवाद अब उसी बड़े सवाल का एक अलग पहलू सामने लाता है. सरकारें देश की सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों से किस हद तक हट सकती हैं, या उन्हें लागू करने में देरी कर सकती हैं?