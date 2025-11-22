विज्ञापन
नशे और झगड़ों ने छीना बचपन... अजमेर में 12 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर जिंदगी को कह दिया अलविदा

अजमेर में छठी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्‍ची ने फांसी का फंदा लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली. पुलिस ने पोस्‍टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

नशे और झगड़ों ने छीना बचपन... अजमेर में 12 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर जिंदगी को कह दिया अलविदा
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • राजस्‍थान के अजमेर से एक 12 साल की बच्‍ची के फांसी लगाकर आत्महत्‍या करने का मामला सामने आया है.
  • पिता की नशे की लत औेर मां के पारिवारिक झगड़े के बाद घर छोड़कर पीहर चले जाने से बच्‍ची बेहद परेशान थी.
  • जांच में सामने आया है कि बच्‍ची ने अपनी मां से फोन पर बात की थी और उन्‍हें घर लौट आने के लिए कहा था.
अजमेर:

राजस्‍थान के अजमेर से एक 12 साल की बच्‍ची के फांसी लगाकर आत्महत्‍या करने का मामला सामने आया है. पिता की नशे की लत औेर मां के घर छोड़कर चले जाने से बच्‍ची बेहद परेशान थी. साथ ही माता-पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़ों और मां के पीहर जाने का भी बच्‍ची पर गहरा हुआ था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्‍ची ने सुबह स्‍कूल जाते वक्‍त अपनी मां से फोन पर बात की थी और उन्‍हें घर लौट आने के लिए कहा था. 

यह घटना देहली गेट स्थित बकरा मंडी क्षेत्र की है. छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्‍ची ने फांसी का फंदा लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली. पुलिस ने पोस्‍टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

स्‍कूल से लौटी, मंदिर गई और... 

बच्‍ची के परिजनों ने बताया कि वह गुरुवार को दोपहर दो बजे स्‍कूल से अपने घर लौटी थी. शाम को दादी और भाई-बहनों के साथ मंदिर भी गई और फिर अपने कमरे में चली गई. काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आई तो दादी ने खिड़की से देखा तो वह साड़ी के फंदे से लटकी हुई थी. परिजनों ने किसी तरह से कमरे का गेट खोला और फिर उसे लेकर के जेएलएन अस्‍पताल पहुंचे, हालांकि डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

पिता शराबी, मां चली गई पीहर 

बच्‍ची के चाचा ने बताया कि उसके पिता शराब का आदी है,‍ जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होता रहता था. इसी बात से वह मानसिक तनाव में रहती थी. हाल ही में अपने पिता के नशे की आदत और झगड़ों से परेशान होकर के उसकी मां कुछ दिनों के लिए पीहर चली गई थी. इसके कारण वह बेहद परेशान थी. 

इस मामले में गंज थाना एएसआई अस्‍लम खान ने बताया कि बच्‍ची के सुसाइड के वक्‍त पिता घर पर नहीं था और मां अपने पीहर में थी. उन्‍होंने कहा कि पुलिस पड़ोसियों, रिश्‍तेदारों और परिवार के अन्‍य सदस्‍यों से इस मामले में जानकारी जुटा रही है. 

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

