IIT कानपुर के हॉस्टल में अजमेर के छात्र ने किया सुसाइड, कलाई पर मिले कट के निशान

अजमेर: राजस्थान के अजमेर निवासी एक छात्र ने IIT कानपुर के हॉस्टल में सुसाइड कर लिया. छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है. पुलिस को छात्र के कमरे से एक नोटबुक का पन्ना मिला है, जिसमें उस पर “Sorry Everyone” लिखा था. जानकारी के अनुसार, वह छुट्टी पर घर आने वाला था. इससे पहले यह खौफनाक कदम उठा लिया है. छात्र के सुसाइड की सूचना के बाद अजमेर में उसके परिवार में कोहराम मच गया है.

2020 में IIT में हुआ था एडमिशन

जानकारी के मुताबिक, अजमेर के जोंसगंज स्थित चाणक्य स्कूल के पास रहने वाले जय सिंह मीणा आईआईटी कानपुर में बायोलॉजिकल साइंस में B.Tech कर रहे थे. साल 2020 में आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेने वाले जयसिंह बीटेक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे. परिजनों के अनुसार वह हाल ही में शुरू हुई विंटर वेकेशन के चलते घर लौटने वाले थे. सोमवार सुबह जयसिंह के परिजनों ने जब उसके मोबाइल पर कॉल किया तो संपर्क नहीं हो सका.

कमरे में फंदे से लटकी मिली लाश

लगातार कॉल के बावजूद फोन रिसीव नहीं हुआ, जिससे परिवार वाले परेशान हो गए. इसके बाद जयसिंह के दोस्तों से संपर्क किया गया. जब दोस्त हॉस्टल पहुंचे और कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. खिड़की से झांकने पर अंदर का दृश्य देखकर छात्र घबरा गए. तुरंत आईआईटी प्रशासन को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो कमरे में जयसिंह का शव फंदे से लटका मिला.

नोटबुक के पन्ने में लिखे ये बात

पुलिस को जय सिंह के कमरे से एक नोटबुक का पन्ना मिला है, जिस पर सिर्फ “Sorry Everyone” लिखा था. पुलिस की शुरुआती जांच जय सिंह की कलाई पर कट के निशान भी मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसने पहले नस काटी और फिर फांसी लगाई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद IIT छात्र की मौत की असली वजह का पता चल पाएगा. अजमेर में जयसिंह के घर और मोहल्ले में मातम पसरा है. परिजन मंगलवार को कानपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

