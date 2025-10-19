सनी देओल ने नेटफ्लिक्स की मूवी के लिए वसूली है मोटी फीस, आप भी कहेंगे- गदर 2 ने करवा दी बल्ले-बल्ले

बॉलीवुड के एक्शन किंग सनी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. ‘गदर 2' की धमाकेदार सफलता के बाद, जहां उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, अब सनी ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. नेटफ्लिक्स की आगामी थ्रिलर फिल्म ‘इक्का' के लिए उन्होंने मोटी रकम वसूल की है. सूत्रों के मुताबिक, सनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ रुपये की फीस चार्ज की है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी एक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट माना जा रहा है. यह खबर बॉलीवुड में हलचल मचा रही है, क्योंकि सनी का यह कदम ओटीटी इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित हो सकता है.

सनी देओल की नेटफ्लिक्स मूवी

‘इक्का' का निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा कर रहे हैं, जिन्होंने ‘हिचकी' और ‘महाराज' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है. फिल्म में सनी के साथ अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. दोनों सितारे 1997 की ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर' के 28 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं, जो दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज है. इसके अलावा, दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और तनुश्री दत्ता भी अहम किरदारों में दिखेंगी. फिल्म एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है, जिसमें सनी का रोल एक अनकन्वेंशनल कैरेक्टर का होगा, गुस्सैल हीरो से हटकर इमोशनल डेप्थ वाली परतें. प्रोडक्शन हाउस अल्केमी फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह मूवी मुंबई में अगले कुछ दिनों में फ्लोर पर जाने वाली है और 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है.

गदर 2 में सनी देओल

नेटफ्लिक्स मूवी की फीस

सनी की फीस को लेकर इंडस्ट्री में चर्चाएं तेज हैं. ‘गदर 2' के बाद उनकी वैल्यू आसमान छू रही है. हाल ही में रिलीज हुई ‘जाट' फिल्म के लिए उन्होंने 50 करोड़ लिए थे, जो ‘गदर 2' के 8 करोड़ से छह गुना ज्यादा था. लेकिन ओटीटी पर 30 करोड़ की डील ने सबको चौंका दिया. एक इंडस्ट्री सोर्स ने बताया, “सनी अब चुनिंदा प्रोजेक्ट्स ही साइन कर रहे हैं. ‘इक्का' की स्क्रिप्ट उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत हामी भर दी. नेटफ्लिक्स ने भी सनी की फैन फॉलोइंग को देखते हुए यह इनवेस्टमेंट किया है, खासकर छोटे शहरों और रूरल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए.”

जाट में सनी देओल

ओटीटी पर क्यों सनी देओल?

फिल्म का टाइटल ‘इक्का' भले ही हॉलीवुड मूवी ‘डेथ सेंटेंस' से इंस्पायर्ड लगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने साफ किया है कि यह ओरिजिनल स्टोरी पर बेस्ड है. नेटफ्लिक्स ने पहले रीमेक पर विचार किया था, लेकिन सनी और डायरेक्टर को स्क्रिप्ट कन्विंस न करने पर इसे ड्रॉप कर दिया. अब यह एक फ्रेश नैरेटिव होगा, जिसमें एक्शन के साथ फैमिली ड्रामा और इमोशंस का तड़का होगा. सनी का यह ओटीटी डेब्यू उनके फैंस के लिए खुशखबरी है, लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह उनके थिएट्रिकल कमबैक को प्रभावित करेगा? आखिरकार, ‘बॉर्डर 2', ‘लाहौर 1947' और ‘रामायण' जैसी बड़ी फिल्में लाइन में हैं.

कैसी फिल्में करना चाहते हैं सनी देओल?

सनी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, “मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूं जहां मैं बोझ न बनूं. प्रोड्यूसर की जेब का ख्याल रखना जरूरी है.” उनकी यह सोच ‘इक्का' में दिख रही है. नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए यह एक बड़ा दांव है, क्योंकि सनी की मास अपील से स्ट्रीमिंग नंबर्स आसानी से करोड़ों में पहुंच सकते हैं. ‘जाट' ने नेटफ्लिक्स पर पहले हफ्ते में 10.3 मिलियन व्यूअर्स घंटे हासिल किए थे. क्या यह सनी की अगली गदर साबित होगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड का यह लायन फिर से दहाड़ रहा है.