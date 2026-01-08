विज्ञापन

Border 2: कितने घंटे की है सनी देओल की बॉर्डर-2? धुरंधर से 14 मिनट रह गई पीछे

Border 2 Run Time: सनी देओल के लीड रोल वाली इस फिल्म की फाइनल ड्यूरेशन सामने आ चुकी है. रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
Border 2: कितने घंटे की है सनी देओल की बॉर्डर-2? धुरंधर से 14 मिनट रह गई पीछे
Border 2 कितनी लंबी फिल्म है?
Social Media
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 (Border 2) बहुत जल्द रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म का प्रमोशन भी जोरों पर चल रहा है और इससे लेकर लगातार अलग अलग अपडेट्स भी सामने आ रही हैं. फिल्म के ट्रेलर और गानों के बीच इसकी लेंथ को लेकर एक अपडेट आई है. इससे साफ हो गया है कि इस फिल्म की फुल ड्यूरेशन क्या होगी और इसे देखने के लिए आपको थियेटर में कितने घंटे बिताने होंगे? इन दिनों वैसे में लंबी फिल्मों का ट्रेंड है. ऐसा लग रहा है कि लंबी ड्यूरेशन फिल्मों के लिए लकी ही मानी जा रही है. अब आप धुरंधर को ही देख लीजिए. करीब साढ़े तीन घंटे की ये फिल्म कमाई के मामले में रुकने का नाम ही नहीं रही है. अब तक फिल्म ने 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब सबकी निगाहें बॉर्डर-2 पर टिकी हैं.

बॉर्डर-2 कितनी लंबी है?

सनी देओल के लीड रोल वाली बॉर्डर-2 की लंबाई करीब 3 घंटे 20 मिनट है. बता दें कि लंबी फिल्मों का ट्रेंड कोई नया नहीं है. पहले के मेकर्स तीन घंटे और इससे लंबी फिल्में बनाते थे. लेकिन धीरे-धीरे ये ट्रेंड बदला और फिल्में 2 से ढाई घंटे में सिमटने लगीं. लेकिन पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड दोबारा देखने को मिला है. इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप एनिमल, पुष्पा-2, कंतारा, धुरंधर को भी देख सकते हैं. ये सभी फिल्में तीन घंटे से ज्यादा की थीं और खूब देखी गईं और पसंद की गईं. बॉर्डर-2 को लेकर आई ये अपडेट बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के हवाले से दी गई है. जिसमें फिल्म का रनटाइम करीब 200 मिनट बताया गया. यह 200 मिनट करीब तीन घंटे 20 मिनट बैठता है.

Latest and Breaking News on NDTV

बॉर्डर-2 में कौन-कौन एक्टर हैं?

बॉर्डर-2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. इन सभी ने काफी शानदार काम किया है लेकिन वरुण धवन फिलहाल अपने एक्सप्रेशन की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं. सोशल मीडिया को उनके एक्सप्रेशन सीन के हिसाब से फिट नहीं लग रहे. इसलिए फिलहाल वह इसी बात के चलते सुर्खियां बटोर रहे हैं.

बॉर्डर-2 का बजट कितना है ?

बॉर्डर-2 के बजट को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है. इसके विकिपीडिया पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 150 से 250 करोड़ के बीच बताया जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2 Movie, Sunny Deol Border 2, Border 2 Release Date, 1971 India Pakistan War Film, Border 2 Runtime Details
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com