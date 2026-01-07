विज्ञापन

बॉर्डर 2 देखने के लिए धुरंधर की तरह निकालना हो अच्छा-खासा समय, इतनी लंबी होगी सीन देओल की फिल्म ?

बॉलीवुड में लंबी फिल्मों का ट्रेंड फिर जोर पकड़ रहा है. हाल ही में रिलीज हुईं 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद अब सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' भी इस क्लब में शामिल हो गई है.

बॉर्डर 2 अब तीन घंटे से ज्यादा लंबी फिल्मों की खास लिस्ट में शामिल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में लंबी फिल्मों का ट्रेंड फिर जोर पकड़ रहा है. हाल ही में रिलीज हुईं 'एनिमल', 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर' जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद अब सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' भी इस क्लब में शामिल हो गई है. इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को अच्छा-खासा टाइम निकालना पड़ेगा. अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा की खबर के अनुसार इस युद्ध ड्रामा फिल्म की लंबाई करीब 3 घंटे 20 मिनट होने वाली है. 'बॉर्डर 2' 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है. 

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट

फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. एक सूत्र ने बताया कि फिल्म की लंबाई इसलिए ज्यादा रखी गई है ताकि युद्ध के दृश्यों को सही तरीके से दिखाया जा सके और चारों मुख्य कलाकारों की कहानियों को पूरा न्याय मिल सके. सूत्र ने आगे कहा, "फिल्म में ढेर सारे ड्रामेटिक, एक्शन से भरे और देशभक्ति वाले सीन हैं, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखेंगे. तालियां और सीटियां बजवाने वाले पल भी खूब हैं." अंतिम एडिटिंग के बाद लंबाई में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही तय होगा. 

बाकि लंबी फिल्में

इससे पहले 'एनिमल' की लंबाई 3 घंटे 23 मिनट, 'पुष्पा 2' की 3 घंटे 20 मिनट और 'धुरंधर' की 3 घंटे 34 मिनट थी. ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर चुकी हैं, जिससे साबित होता है कि अगर कहानी मजबूत हो तो दर्शक लंबी फिल्में देखने को तैयार हैं. 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जबकि जेपी दत्ता, निधि दत्ता और टी-सीरीज के भूषण कुमार-कृष्ण कुमार प्रोड्यूसर हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी, जो गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड का फायदा उठाएगी. इस महीने रिलीज हो रही अन्य फिल्में जैसे 'द राजा साब' (3 घंटे 9 मिनट) और 'जना नायकन' (3 घंटे 3 मिनट) भी लंबी हैं. फैंस को उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' भी अपने पूर्ववर्ती की तरह देशभक्ति की भावना जगाएगी और बड़ा धमाका करेगी.
 

Border 2, Film Border 2, Border 2 Release Date, Sunny Deol, Varun Dhawan
