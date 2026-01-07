बॉर्डर 2 में ये एक्ट्रेस बनी है सनी देओल की बीवी, सुपरस्टार से है 24 साल छोटी

विज्ञापन

1997 की फिल्म 'बॉर्डर' आज भी कई लोगों के दिल में जिंदा है. उस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का किरदार निभाया था, एक बहादुर अफसर, जो लोंगेवाला की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है.

नई दिल्ली:

1997 की फिल्म 'बॉर्डर' आज भी कई लोगों के दिल में जिंदा है. उस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी का किरदार निभाया था, एक बहादुर अफसर, जो लोंगेवाला की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है. घर पर उनकी पत्नी का रोल तब्बू ने किया था. तब्बू की वो साधारण सी ग्रहणी, जो पति की चिट्ठियां पढ़कर आंसू बहाती है और 'संदेशे आते हैं' गाने में देशभक्ति की भावना जगाती है, दर्शकों को बहुत छू गई थी. तब्बू की वो शांत लेकिन मजबूत अभिनय ने रोल को अमर बना दिया.

बॉर्डर 2 की हीरोइन

अब, लगभग तीन दशक बाद, 'बॉर्डर 2' आने वाली है. इस बार भी सनी देओल वही दमदार अफसर बने हैं – लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर. लेकिन उनकी ऑन-स्क्रीन पत्नी कोई और है – मोना सिंह. मोना, जो टीवी की 'जस्सी' से लेकर 'लाल सिंह चड्ढा' में आमिर खान की मां तक कई यादगार रोल कर चुकी हैं, अब इस युद्ध फिल्म में भावनात्मक गहराई ला रही हैं. जहां तब्बू का रोल शांत और पारंपरिक था, वहीं मोना का किरदार थोड़ा अलग नजर आ रहा है.एक ऐसी औरत जो पति की अनुपस्थिति में परिवार संभालती है, लेकिन अंदर से उतनी ही मजबूत और देशप्रेम से भरी हुई.

मोना और सनी देओल में फासला

यह कास्टिंग बदलाव कई सवाल खड़े करता है. बॉलीवुड में समय के साथ सब कुछ बदलता है – नायक बूढ़े होते हैं, लेकिन उनकी हीरोइनें नई पीढ़ी की आती हैं. सनी देओल अब 68 के हैं, मोना 44 की. उम्र का यह फर्क स्क्रीन पर नई केमिस्ट्री लाएगा. शायद इस बार पत्नी का रोल ज्यादा आधुनिक हो, जहां वो सिर्फ इंतजार नहीं करती, बल्कि अपने तरीके से देश की सेवा करती है. पुरानी 'बॉर्डर' में महिलाएं घर की चौखट तक सीमित थीं, लेकिन नई फिल्म में मोना जैसे कलाकार से उम्मीद है कि वो औरत की ताकत को नई परिभाषा देंगी.

