दिवाली वीकेंड पर OTT पर देखें शहर के कोलाहल और गांव के सुकून से जुड़े ये 6 सीरीज-फिल्में, 5वां शो देखेंगे बार-बार

OTT News: दिवाली का जादू सिर्फ दीयों और मिठाइयों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में भी है जो हम साझा करते हैं, घर में गूंजने वाली हंसी में और अपनों के साथ बिताए पलों में. दिवाली 20 अक्तूबर को है और सोमवार का दिन है. ऐसे में एक लंबा वीकेंड मिल रहा है. इस वीकेंड में हो सकता है आप बहुत व्यस्त रहें और हो सकता है कि फुरसत के ढेरों पल हों. तो ऐसे में आप के लिए एक ऐसा स्पेशल लाइनअप लेकर आए हैं जिसमें शहरी कोलाहल से लेकर गांव के सुकून के लम्हे तक शामिल हैं. इनमें छोटे शहरों की कॉमेडी से लेकर भावुक फैमिली ड्रामा तक, ये शो और फिल्में दिवाली को और चमकदार बनाएंगी. स्नैक्स और मिठाई के साथ ओटीटी के इस उपहार को भी ऐड करना ना भूलें.

1. पंचायत (Panchayat): ग्रामीण भारत का जादू बिखेरने वाली ‘पंचायत' फुलेरा गांव की रोजमर्रा जिंदगी में हंसी-खुशी ढूंढती है. इसमें राजनीति है, गांव की सादगी भरी जिंदगी है, छोटी-छोटी बातों को लेकर संघर्ष और खट्टी-मीठा लड़ाइयां हैं. इस तरह चारों सीजन की कहानी, रिलेटेबल किरदार और हल्की-फुल्की अपील इसे दिवाली बिंज के लिए परफेक्ट बनाती है.

2. द मेहता बॉयज (The Mehta Boys): कुछ सफर घाव भरते हैं. ‘द मेहता बॉयज' में सालों की दूरी के बाद पिता-पुत्र 48 घंटे साथ बिताते हैं, जो उनकी जिंदगी बदल देती है. इमोशनल परफॉर्मेंस और फैमिली, माफी, नई शुरुआत पर गहरा संदेश इसे स्पेशल बनाता है. दिवाली पर देखें, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा उजाला टूटे रिश्तों को जोड़ने से आता है.

3. डू यू वॉना पार्टनर (Do You Wanna Partner): तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की जोड़ी इस हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा में चमकती है. दो दोस्त क्राफ्ट बीयर स्टार्टअप लॉन्च करने की कोशिश में पुरुष-प्रधान दुनिया से टकराती हैं. दोस्ती, महत्वाकांक्षा और बैरियर तोड़ने की थीम इसे एक बार देखने लायक तो बनाती ही है. दोस्तों या भाई-बहनों के साथ देखने लायक, क्योंकि असली जश्न पार्टनरशिप में है.

4. दुपहिया (Dupahiya): नॉस्टैल्जिया से भरी यह स्मॉल-टाउन ड्रामेडी एक ऐसे गांव की कहानी है जो 25 साल से क्राइम-फ्री था, लेकिन एक मोटरबाइक के गायब होने से हंगामा मच जाता है. गजराज राव, रेणुका शहाणे, भुवन अरोड़ा और स्पर्श श्रीवास्तव की स्टेलर कास्ट हंसी, दिल और अराजकता का तड़का लगाती है. कम्युनिटी की गर्मजोशी और एकजुटता का जश्न मनाने के लिए बेस्ट.

5. बी हैप्पी (Be Happy): अभिषेक बच्चन और नोरा फतेही की ‘बी हैपी' एक सिंगल फादर और उसकी टैलेंटेड बेटी की डांस रियलिटी शो जीतने की जद्दोजहद है. मुश्किलों के बीच संगीत और रिश्ते उन्हें जोड़े रखते हैं. इमोशनल, एनर्जेटिक और पॉजिटिविटी से भरी यह फिल्म दिवाली मस्ट-वॉच है.

6. ग्राम चिकित्सालय (Gram Chikitsalay): ग्रामीण हेल्थ सेंटर पर सेट यह शो अमोल पराशर और विनय पाठक के साथ हल्की हंसी और बड़ा दिल लाता है. एवरीडे हीरोज और स्मॉल-टाउन स्पिरिट को सेलिब्रेट करता यह फील-गुड कॉमेडी-ड्रामा डिनर के बाद मुस्कुराहट के लिए परफेक्ट है.