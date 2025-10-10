विज्ञापन

दीवाली पर आ रही कभी फ्लॉप ना देने वाले हीरो की फिल्म, एक टिकट बिकते ही आ जाएगा प्रॉफिट

साउथ के इस हीरो की फिल्म दीवाली पर रिलीज हो रही है. इसका रिकॉर्ड रहा है कि इसने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. इसकी ये फिल्म भी पहली टिकट बिकते ही प्रॉफिट में आ जाएगी. जानें कैसे?

दिवाली पर धूम मचाएगा ये एक्टर

तमिल सिनेमा के धुरंधर प्रदीप रंगनाथन एक बार फिर स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘ड्यूड' दिवाली के मौके पर 17 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. यह फिल्म ना सिर्फ थिएटर्स में तहलका मचाने वाली है, बल्कि बजट और स्ट्रीमिंग राइट्स के मामले में भी कमाई की गारंटी दे चुकी है. मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का बजट करीब 25-30 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो प्रदीप की पिछली फिल्मों से कहीं ज्यादा है. खास बात ये है कि कथित तौर पर रिलीज से पहले ही नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स 25 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं. 

‘ड्यूड' की कहानी बचपन के दोस्तों अगन (प्रदीप रंगनाथन) और कुरल (ममिथा बैजू) की है, जो अटूट दोस्ती की मिसाल हैं. लेकिन जब कुरल को रोमांटिक परेशानियां घेर लेती हैं, तो अगन को अपनी छिपी हुई मोहब्बत और दोस्ती की खातिर उसके सुख की चिंता के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है. डायरेक्टर कीर्तिस्वरन की डेब्यू फिल्म है. 

‘ड्यूड' स्टार कास्ट की बात करें तो प्रदीप रंगनाथन लीड रोल में हैं, जिनकी नैचुरल कॉमिक टाइमिंग हर बार हिट साबित होती है. ममिथा बैजू फीमेल लीड में हैं. दिग्गज आर. सरथकुमार पावरफुल रोल में हैं, जबकि हृधु हारून, रोहिणी, ऐश्वर्या शर्मा और द्रविड़ सेल्वम सपोर्टिंग कास्ट में हैं. म्यूजिक साई अभयंकर का है.

‘ड्यूड' प्रदीप रंगनाथन की चौथी लीड फिल्म है, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज होगी. इससे पहले वो कोमाली, लव टुडे और ड्रैगन में भी नजर आ चुके हैं. इसके बाद उनकी फिल्म लव इंश्योरेंस कंपनी रिलीज होगी. वैसे भी प्रदीप का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी है.

