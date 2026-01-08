प्रियंका चोपड़ा खून में लथपथ, किस पर साध रही हैं निशाना? नई तस्वीरें देख फैन्स बोले- तूफान आने वाला है

प्रियंका चोपड़ा जोनास अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. प्रियंका कार्ल अर्बन के साथ द ब्लफ में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 1800 के दशक के आखिर में सेट एक पायरेट एडवेंचर फिल्म है. इस प्रोजेक्ट से एक्टर्स का पहला लुक एक्सक्लूसिव तौर पर एस्क्वायर ने रिलीज किया. इसमें फिल्म का डार्क और एक्शन साइड दिखाया गया है, जो पायरेट्स का R-रेटेड विजुअल होने का वादा करता है. फ्रैंक ई फ्लावर्स के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने वाली है.

प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में एर्सेल बॉडेन का किरदार निभाया है, जो 'ब्लडी मैरी' के नाम से मशहूर एक समुद्री डाकू हैं, जो अपने वायलेंट पास्ट को पीछे छोड़ना चाहती है. यह किरदार, जिससे कभी खुले समुद्र में हर कोई डरता था, उसे पुराने दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जब उसका पुराना क्रू बदला लेने और चुराया हुआ सोना वापस पाने के लिए लौटता है. फर्स्ट लुक में शेयर की गई डिटेल्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा जोनास ने इस रोल के लिए असली महिला समुद्री डाकुओं पर स्टडी की. इसका मकसद इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी में ज्यादा इमैजिनरी पिक्चराइजेशन से अलग, समुद्री डकैती को रियलिस्टिक अंदाज में पेश करना था.

सीरीज की कहानी एर्सेल के अपने नए जीवन को बचाने के संघर्ष पर बेस्ड है, जब उसका पास्ट उसके प्रेजेंट से टकराता है. जैसे ही उसका पुराना क्रू लौटता है, एर्सेल को वफादारी और अस्तित्व की लड़ाई से जूझते हुए अपने पुराने हिंसक तरीकों का सहारा लेना पड़ता है. प्रियंका के अपने एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड किरदार की मदरली फील कहानी का एक अहम हिस्सा बनती हैं.

कास्ट में टेमुएरा मॉरिसन भी क्वार्टरमास्टर ली भी हैं जो कैप्टन कॉनर के सलाहकार हैं, साथ ही इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन, जैक मॉरिस, डेविड फील्ड और वेदांतन नायडू भी हैं.

प्रियंका ने कैसे की तैयारी?

देसी गर्ल ने बताया कि 'ब्लडी मैरी' के उनके किरदार की तैयारी रिसर्च पर आधारित थी और इसे समुद्री डाकुओं के इतिहास में असली महिलाओं के एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था. इस अप्रोच का मकसद द ब्लफ को आम एडवेंचर फिल्मों से अलग बनाना है, जो दर्शकों को समुद्री डाकू जॉनर पर एक ज्यादा रियलिस्टिक और बारीकी वाला नजरिया देती है.