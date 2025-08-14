विज्ञापन
विशेष लिंक

'रोको भईया प्लीज...', पुलिस की चेंकिग से बचने के लिए कैब ड्राइवर ने भगाई कार, परिवार लगाता रहा गुहार

मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पर्थला ब्रिज का है. यहां पीड़ित परिवार दिल्ली के सीपी जाने के लिए एक कैब में बैठा. बीच रास्ते में कैब ड्राइवर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका पर उसने रुकने की जगह रैश ड्राइविंग शुरु कर दी.

Read Time: 2 mins
Share
'रोको भईया प्लीज...', पुलिस की चेंकिग से बचने के लिए कैब ड्राइवर ने भगाई कार, परिवार लगाता रहा गुहार
  • नोएडा के पार्थला ब्रिज के पास कैब चालक ने पुलिस से बचने के लिए एक परिवार को लेकर रैश ड्राइविंग की
  • कैब चालक की लापरवाही के कारण एक अन्य गाड़ी से भी टक्कर हो गई और परिवार डर गया
  • पीड़ित परिवार ने पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद ये जमकर वायरल हो रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नोएडा में कैब चालक की एक गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आई है. पुलिस से बचने के लिए की चालक ने एक परिवार को बिठाकर रैश ड्राइविंग की. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में सुनाई दे रहा है कि परिवार गाड़ी रोकने की गुहार लगा रहा है पर कैब ड्राइवर लगातार पुलिस से बचने के लिए गाड़ी भगा रहा है.

पीड़ित परिवार ने दी सोशल मीडिया पर जानकारी

पीड़ित परिवार के सदस्य संजय मोहन ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी कि, 'आज मैं और मेरा परिवार नोएडा से सीपी जा रहे थे. नोएडा के पार्थला ब्रिज के पास एक पुलिस इंटरसेप्टर गाड़ी ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश करने लगा.'

क्या है पूरा मामला

दरअसल मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पर्थला ब्रिज का है. यहां पीड़ित परिवार दिल्ली के सीपी जाने के लिए एक कैब में बैठा. बीच रास्ते में कैब ड्राइवर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका पर उसने रुकने की जगह गाड़ी की रैश ड्राइविंग की. गाड़ी भगाने के चक्कर में कैब की एक गाड़ी से टक्कर भी हुई. इसके बाद पीड़ित परिवार लगातार गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर से गुहार लगाता रहा. वीडियो में डरे हुए बच्चे की भी रोने की आवाज आ रही है.

लगातार आ रही हैं लापरवाही की खबरें

वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीड़ित ने पूरी घटना के बारे में बताया. हालांकि पुलिस में अभी तक शिकायत नहीं की गई है. पिछले कुछ समय से दिल्ली-NCR में कैब ड्राइवर की मनमानी के वीडियो सामने आ रहा है. इससे एक सवाल तो खड़ा हो रहा है कि कैब में यात्रियों की सुरक्षा लगातार क्यों कम हो रही है. पुलिस के साथ-साथ कैब कंपनियों को भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है.   

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cab Driver, Noida Crime News, Noida Cab Driver, Police Checking In Noida, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com