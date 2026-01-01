मची लूट! iPhone पर 20 हजार तक की बंपर छूट, नए साल पर Apple गैजेट्स खरीदने का सुनहरा मौका

Apple Sale: अगर आप काफी समय से iPhone, MacBook या iPad खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है. विजय सेल्स (Vijay Sales) पर एप्पल डे सेल (Apple Day Sale) शुरू हो चुकी है, जहां प्रीमियम एप्पल प्रोडक्ट्स पर ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे.

सेल की टाइमिंग

यह सेल 28 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 4 जनवरी 2026 तक चलेगी. तो देर न करें, क्योंकि स्टॉक खत्म होने से पहले आपको अपनी पसंदीदा डील ग्रैब करनी होगी.

iPhone पर मिल रहे ये धांसू ऑफर्स

iPhone 15

आईफोन 15 की असली कीमत ₹59,900 है, लेकिन सेल और बैंक ऑफर्स (HDFC कार्ड) के साथ आप इसे सिर्फ 45,990 रुपये में अपना बना सकते हैं. इसमें 13,910 रुपये की कुल बचत का मौका है. अगर अमेजॉन की बात करें तो वहां ये फोन 54,790 रुपये में मिल रहा है.

iPhone 17

नए iPhone 17 पर भी 10,000 रुपये का भारी डिस्काउंट मिल रहा है. सभी ऑफर्स के बाद इसे लगभग ₹69,900 में खरीदा जा सकता है.

iPhone 16E

इस मॉडल की शुरुआती कीमत 50,990 रुपये रखी गई है, जिसमें 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट शामिल है.

MacBook और iPad पर भी बड़ी सेविंग

MacBook Air

प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के लिए MacBook Air पर सीधे 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा, IDFC फर्स्ट बैंक कार्ड इस्तेमाल करने पर 10,000 की एक्सट्रा छूट मिल सकती है.

iPad (11th Gen)

ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफिस वर्क के लिए iPad 11th जनरेशन (2025 Wi-Fi वेरिएंट) लगभग ₹30,190 की कीमत पर मिल रहा है.

एक्सचेंज बोनस और बैंक ऑफर्स

इस सेल की सबसे बड़ी खासियत इसका एक्सचेंज बोनस है. पुराने स्मार्टफोन या लैपटॉप को बदलकर आप अपनी बचत को 15,000 से 20,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं. साथ ही AirPods और दूसरी एक्सेसरीज पर भी शानदार डील्स मौजूद हैं.

