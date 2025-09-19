विज्ञापन
विशेष लिंक

iPhone 17 का ऐसा क्रेज! दिल्ली से मुंबई तक रात में ही Apple स्टोर पर उमड़ी भीड़, घंटों लाइन में लगकर पाया फोन

Apple iPhone 17 series: iPhone के चाहने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है. आज यानी 19 सितंबर से भारत में iPhone 17 सीरीज और बाकी नए Apple प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू हो गई है.

Read Time: 3 mins
Share
iPhone 17 का ऐसा क्रेज! दिल्ली से मुंबई तक रात में ही Apple स्टोर पर उमड़ी भीड़, घंटों लाइन में लगकर पाया फोन
Apple iPhone 17 series: iPhone के चाहने वालों का इंतजार अब खत्म हो गया है.

दुनिया भर में iPhone का क्रेज किसी से छिपा नहीं है. हर एक नए अपडेट के साथ iPhone के दीवाने अपने आप को अपडेट करने iPhone शो रूम के बाहर पहुंच जाते हैं. भले एक फोने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़े लेकिन वो पांव उस समय तक नहीं थकते जबतक कि खुद के हाथ में वो फोन नहीं आ जाता. आज यानी शुक्रवार, 19 सितंबर का दिन इस दीवानों के लिए बहुत खास दिन है. नए Apple iPhone 17 लाइनअप में iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Max के साथ-साथ पहला iPhone Air शामिल है, और यह बिकने के लिए आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर से भारत में स्टोर्स पर आ गए हैं और बिक रहे हैं.

देश की राजधानी नई दिल्ली में भी iPhone ‘पगलूज़' का दीवानापन देखने को मिला. दिल्ली के साकेत में Apple स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं. मॉल के बाहर से ही एक बहुत लंबी लाइन लगी जो अंदर सीढ़ियों से होते हुए स्टोर के गेट तक भरी पड़ी थी. इसमें क्या जवान और क्या उम्रदराज, हर अंदाज के लोग इस लाइन में खड़े दिखें.

लाइन में लगे एक कस्टमर ने एएनआई से कहा, "इस बार डिजाइन बदल गया है. पिछली बार मेरे पास 15 प्रो मैक्स था और यह उसकी तुलना में काफी अच्छा अपग्रेड लग रहा था. कैमरा काफी अपग्रेड है और प्रोसेसर भी बदल गया है. बैटरी भी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए मुझे इसे खरीदने का मन हुआ..."

ऐसी ही लंबी लाइन मुंबई में भी देखने को मिली. यहां लाइन में लगे एक कस्टमर अमान मेमन ने एएनआई से कहा, "मैं iPhone 17 Pro Max सीरीज के लिए बहुत उत्साहित हूं. इस बार Apple का नया डिजाइन है. इसमें A19 बायोनिक चिप है, जिससे गेमिंग अनुभव बेहतर होगा. मैं पिछले 6 महीने से इस रंग का इंतजार कर रहा था, जब मुझे पता चला कि यह रंग लॉन्च होने वाला है..."

खरीदने के लिए सब्र क्यों करें

इस सप्ताह भारत में Apple के रिटेल स्टोरों के बाहर हजारों लोगों की कतार लगने की उम्मीद है और पहले दिन ही वो ट्रेंड देखने को मिल रहा है. उत्सुक खरीदार इस तकनीकी दिग्गज कंपनी के लेटेस्ट स्मार्टफोन लाइनअप और प्रोडक्ट को अपने हाथों में पाने के लिए दौड़ रहे हैं. इसके लिए प्री-ऑर्डर 12 सितंबर को लाइव हो गए थे.

Apple ने Apple Watch सीरीज 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 और AirPods Pro 3 ईयरबड्स के साथ तीन नए iPhone 17 मॉडल लॉन्च किए हैं. पिछले हफ्ते कंपनी के 'अवे ड्रॉपिंग' इवेंट में जिस डिवाइस ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरीं, वह बिल्कुल नया आईफोन एयर था. इसे अब तक का सबसे पतला आईफोन कहा जा रहा है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.6 मिमी है.

यह भी पढ़ें: आज से iPhone 17 सीरीज की शुरू हुई बिक्री, ये रही कीमत-फीचर्स से लेकर बैंक ऑफर और कैशबैक तक की पूरी डिटेल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Apple, IPhone 17, IPhone 17 Series
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com