Apple CEO Tim Cook की सैलरी आई सामने, 1 साल की कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Apple ने साल 2025 के लिए अपनी एनुअल प्रॉक्सी फाइलिंग रिपोर्ट जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में Apple अपने बिज़नेस ऑपरेशंस के साथ-साथ टॉप मैनेजमेंट की सैलरी और अन्य फायदे भी पब्लिक करता है. इसी रिपोर्ट में Apple के CEO टिम कुक, CFO केवन पारेख और COO साहिब खान की कमाई से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आई है. CFO केवन पारेख और COO साहिब खान Apple में दो ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो भारत से जुड़े हुए हैं.

CEO टिम कुक की सैलरी

Apple CEO Tim Cook को साल 2025 में कुल 74.3 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला, जो भारतीय रुपये में करीब 668 करोड़ रुपये होता है. यह सैलरी सुनने में भले ही बेहद बड़ी लगे, लेकिन साल 2024 में उन्हें मिले 74.6 मिलियन डॉलर की तुलना में यह थोड़ी कम है. दिलचस्प बात यह है कि Apple ने Tim Cook के लिए 59 मिलियन डॉलर का टारगेट पैकेज तय किया था, लेकिन कंपनी के अच्छे प्रदर्शन के चलते उन्हें इंसेंटिव बोनस के रूप में इससे ज्यादा रकम मिली.

CFO केवन पारेख की सैलरी

Apple के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर केवन पारेख को 2025 में कुल 22.4 मिलियन डॉलर का पैकेज मिला, जो करीब 201 करोड़ रुपये के बराबर है. इसमें लगभग 8.9 लाख डॉलर की बेस सैलरी और 18.4 मिलियन डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड्स शामिल हैं.

COO साहिब खान की सैलरी

साबिह खान को जुलाई 2025 में Apple का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था. साहिब खान ने साल 2025 में कुल 27 मिलियन डॉलर कमाए, जो भारतीय करेंसी में लगभग 243 करोड़ रुपये के बराबर है. इसमें 1 मिलियन डॉलर की बेस सैलरी और करीब 22 मिलियन डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड्स शामिल हैं.

इसी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि आने वाले समय में Tim Cook, Apple के बोर्ड के चेयरमैन की भूमिका संभाल सकते हैं. वहीं Apple के हेड ऑफ इंजीनियरिंग John Ternus को संभावित नए CEO के रूप में देखा जा रहा है.