सबसे ज्यादा सेब उगाने वाला देश चाइना, फिर 1 किलो सेब की कीमत भारत से ज्यादा क्यों? जानिए

सबसे ज्यादा सेब उगाने वाला देश चाइना, फिर 1 किलो सेब की कीमत भारत से ज्यादा क्यों? जानिए
China vs India Apple Prices: चीन दुनिया के सबसे बड़े सेब उत्पादक देशों में से एक है.

Why Apples Cost More in China: जब भी हम विदेशों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि वहां खाने-पीने की चीजें कितनी महंगी या सस्ती होती हैं. भारत में सेब आम फल माना जाता है, लेकिन मौसम, क्वालिटी और शहर के हिसाब से इसके दाम बदलते रहते हैं. ऐसे में लोगों की जिज्ञासा स्वाभाविक है कि चाइना जैसे बड़े देश में एक किलो सेब आखिर कितने का मिलता है? क्या वहां सेब भारत से सस्ता है या फिर महंगा?

चीन दुनिया के सबसे बड़े सेब उत्पादक देशों में से एक है. पूरी दुनिया में जितने सेब उगाए जाते हैं, उनमें से करीब आधे अकेले चीन में पैदा होते हैं. ऐसे में यह मान लेना आसान है कि वहां सेब बहुत सस्ते होंगे. लेकिन, हकीकत इतनी सीधी नहीं है. चीन में सेब की कीमत सिर्फ उत्पादन पर नहीं, बल्कि क्वालिटी, शहर, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी निर्भर करती है.

चीन में सेब की औसत कीमत क्या है?

CEIC डेटा बताता है कि चीन में सेब की औसत खुदरा कीमत करीब 13-14 युआन प्रति किलो है. रिटेल रेंज डेटा बताता है कि कीमतें 13.65 - 40.96 युआन प्रति किलो तक भी पहुंच सकती हैं.

चीन के लोकल फलों के बाजारों में आम तौर पर एक किलो सेब की कीमत करीब 5 से 10 युआन के बीच होती है. भारतीय रुपये में देखें तो यह लगभग 60 से 120 रुपये प्रति किलो के आसपास बैठती है. ये सेब आम क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें रोजमर्रा के खाने के लिए खरीदा जाता है.

हालांकि, अगर आप बड़े शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई या ग्वांगझोउ के सुपरमार्केट में जाते हैं, तो तस्वीर बदल जाती है. यहां अच्छे पैकेजिंग वाले, चमकदार और बड़े साइज के सेब 15 से 30 युआन प्रति किलो या उससे भी ज्यादा कीमत में बिकते हैं. यानी करीब 180 से 360 रुपये प्रति किलो तक.

क्या चीन में सेब लक्ज़री भी होते हैं?

बहुत से लोग यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि चीन में सेब सिर्फ फल नहीं, बल्कि कई बार गिफ्ट आइटम भी होते हैं. खास मौकों पर बेहद खास किस्म के सेब सुंदर डिब्बों में पैक करके बेचे जाते हैं. इन सेबों की कीमत 50 युआन प्रति किलो से भी ऊपर जा सकती है. ऐसे सेब आमतौर पर त्योहारों, बिज़नेस गिफ्ट्स या खास मौकों पर दिए जाते हैं.

यानी चीन में एक ही सेब, उसकी क्वालिटी और इस्तेमाल के हिसाब से आम फल भी हो सकता है और स्टेटस सिंबल भी.

भारत और चीन में सेब की कीमत में फर्क क्यों?

भारत में सेब ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड से आते हैं. यहां उत्पादन सीमित है और ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च आता है, इसलिए दाम ऊपर-नीचे होते रहते हैं. वहीं चीन में सेब का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिससे आम किस्म के सेब अपेक्षाकृत सस्ते मिल जाते हैं.

लेकिन, चीन में भी जैसे-जैसे आप बेहतर क्वालिटी, ऑर्गेनिक या इंपोर्टेड सेब की तरफ जाते हैं, कीमत तेजी से बढ़ती है. ठीक वैसे ही जैसे भारत में लोकल सेब और इंपोर्टेड सेब के दाम में बड़ा अंतर होता है.

क्या चीन में सेब खाना सस्ता सौदा है?

अगर आम आदमी की बात करें, तो चीन में लोकल मार्केट से सेब खरीदना किफायती माना जा सकता है. वहां के लोग रोजमर्रा के फल के तौर पर सेब आसानी से खरीद लेते हैं. लेकिन. अगर आप प्रीमियम क्वालिटी या ब्रांडेड सेब की तरफ जाते हैं, तो कीमत भारत से कम नहीं लगती.

चाइना में एक किलो सेब की कीमत एक जैसी नहीं होती. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से खरीद रहे हैं और कैसी क्वालिटी चाहते हैं. आम बाजार में सेब सस्ते मिल सकते हैं, लेकिन सुपरमार्केट और गिफ्ट पैक सेब महंगे भी हो सकते हैं. कुल मिलाकर, चीन में सेब सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि जरूरत, स्वाद और स्टेटस के हिसाब से अलग-अलग कीमतों में मिलने वाली चीज़ है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

