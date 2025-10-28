महाराष्ट्र के बीड में 'आरक्षण' के लिए खुदकुशी, वीडियो में सरकार को ठहराया जिम्मेदार

महाराष्ट्र के बीड जिले से आरक्षण विवाद के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है. गेवराई तालुका के पांगरी गांव में मंगलवार सुबह एक युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान प्रवीण बाबूराव जाधव के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, प्रवीण बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा था. लेकिन इस मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठने से वह मानसिक तनाव में था.

आत्महत्या से पहले प्रवीण ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. इस वीडियो में उसने कहा कि आरक्षण की मांग पूरी न होने से वह निराश है. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे प्रवीण ने अपने खेत में एक पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही गेवराई पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेजा.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और बंजारा समुदाय में भारी तनाव का माहौल है.