गाड़ी के पीछे लटके स्टील के तार, महाराष्ट्र में 'ATM उखाड़ू' गैंग का गजब जुगाड़

महाराष्‍ट्र में शनिवार की रात 2:30 बजे 112 पर कॉल से एटीएम चोरी वारदात टल गई. आरोपी पिकअप वैन छोड़कर भाग गए, लेकिन पुलिस ने इन्‍हें गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने यूट्यूब देखकर ATM लूटने की योजना बनाई थी.

  • महाराष्ट्र के शिरपुर में एटीएम चोरी की कोशिश को पुलिस ने सूचना मिलने पर समय रहते नाकाम कर दिया था
  • पुलिस ने पिकअप वाहन व मोबाइल नंबर के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी की बात कबूल कराई
  • गिरफ्तार आरोपियों ने शिरपुर के साथ अंमलनेर और धुले में हुई अन्य एटीएम चोरी की घटनाओं को भी स्‍वीकार किया
मुंबई:

महाराष्ट्र के शिरपुर इलाके में एटीएम चोरी की बड़ी वारदात को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया. रात करीब 2:30 बजे एक शख्‍स ने इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन कर सूचना दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, शिरपुर के एटीएम के सामने तीन संदिग्ध युवक एक पिकअप वाहन के साथ खड़े हैं और वाहन में लोहे की जंजीर लगी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. 

पुलिस ने तुरंत बताए गए पिकअप वाहन का पीछा शुरू किया. पुलिस को देखते ही आरोपी शिरपुर से भागते हुए भोरखेडा (चोपड़ा रोड) की ओर निकल गए. कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरोपी अपना पिकअप वाहन वहीं छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए. जब पुलिस ने छोड़े गए वाहन की तलाशी ली, तो उसमें से एक मोबाइल फोन और फास्टैग बरामद हुआ.

मोबाइल नंबर ट्रैक कर किया आरोपियों को गिरफ्तार 

महाराष्‍ट्र पुलिस ने इन्हीं अहम सुरागों के आधार पर तेजी से जांच आगे बढ़ाई और पिकअप वाहन व मोबाइल नंबर की मदद से दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने न सिर्फ शिरपुर में एटीएम चोरी की कोशिश की बात कबूल की, बल्कि अंमलनेर और धुले शहर में पहले हुई एटीएम चोरी की घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हेमंत सुकलाल माली (उम्र 21 वर्ष, निवासी भिलडाई, तालुका व जिला धुले) और विधूर देवा जाधव उर्फ विजू (उम्र 38 वर्ष, निवासी वसंत नगर, मुकटी, तालुका पारोला, जिला जलगांव) के रूप में हुई है. दोनों आरोपी मूल रूप से धुले जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

Youtube पर सीखा ATM चोरी करना

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि आरोपियों ने एटीएम चोरी करने के तरीके यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखे थे और उसी के आधार पर वारदातों को अंजाम दे रहे थे. आरोपी पिकअप वाहन और जंजीर की मदद से एटीएम मशीन को उखाड़ने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते सूचना मिलने से बड़ी चोरी टल गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इन आरोपियों ने राज्य के अन्य इलाकों में इस तरह की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इनके साथ कोई और गिरोह तो शामिल नहीं है.

