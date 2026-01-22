'पुलिस सुरक्षा में बांटूंगा पैसे', छत्रपति संभाजीनगर के बीजेपी विधायक का 'विवादित' ऑडियो वायरल

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बीजेपी विधायक का एक कथित ऑडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में बीजेपी विधायक नारायण कुचे कह रहे हैं कि वह नगर निगम चुनाव के दौरान पुलिस सुरक्षा में पैसे बाटूंगा. इस ऑडियो में जब कार्यकर्ता अंधेरे में पैसे बांटने की सलाह देता है, तो विधायक कथित तौर पर कहते हैं कि अंधेरे में नोट नहीं दिखते, उजाले में ही होने दो ताकि गरीबों का भला हो. विधायक ने अपने इस ऑडियो में दावा किया है कि उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर (PI) की गाड़ी बुलाई है और वे 7-8 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में पैसे बांटेंगे.

विधायक ने इस ऑडियो में आगे कहा कि मैंने पीआई की गाड़ी बुलाई है, अब सात-आठ पुलिसकर्मियों के बंदोबस्त में पैसे बांटता हूं. आपको बता दें कि इस चुनाव में विधायक कुचे की बहन चुनावी मैदान में थीं. जिनकी जीत पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने आपत्ति जताई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आवाज ऑडियो में सुनाई दे रही है क्या वो आवाज बीजेपी विधायक की ही है.

