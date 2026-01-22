विज्ञापन
विशेष लिंक

'पुलिस सुरक्षा में बांटूंगा पैसे', छत्रपति संभाजीनगर के बीजेपी विधायक का 'विवादित' ऑडियो वायरल

आपको बता दें कि इस चुनाव में विधायक कुचे की बहन चुनावी मैदान में थीं. जिनकी जीत पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने आपत्ति जताई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
'पुलिस सुरक्षा में बांटूंगा पैसे', छत्रपति संभाजीनगर के बीजेपी विधायक का 'विवादित' ऑडियो वायरल
पुलिस कर रही है इन आरोपों की जांच
NDTV
मुंबई:

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बीजेपी विधायक का एक कथित ऑडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है. इस ऑडियो में बीजेपी विधायक नारायण कुचे कह रहे हैं कि वह नगर निगम चुनाव के दौरान पुलिस सुरक्षा में पैसे बाटूंगा. इस ऑडियो में जब कार्यकर्ता अंधेरे में पैसे बांटने की सलाह देता है, तो विधायक कथित तौर पर कहते हैं कि अंधेरे में नोट नहीं दिखते, उजाले में ही होने दो ताकि गरीबों का भला हो. विधायक ने अपने इस ऑडियो में दावा किया है कि उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर (PI) की गाड़ी बुलाई है और वे 7-8 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में पैसे बांटेंगे.

विधायक ने इस ऑडियो में आगे कहा कि मैंने पीआई की गाड़ी बुलाई है, अब सात-आठ पुलिसकर्मियों के बंदोबस्त में पैसे बांटता हूं. आपको बता दें कि इस चुनाव में विधायक कुचे की बहन चुनावी मैदान में थीं. जिनकी जीत पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने आपत्ति जताई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आवाज ऑडियो में सुनाई दे रही है क्या वो आवाज बीजेपी विधायक की ही है.

यह भी पढ़ें: पवार गुटों को ना, समान विचारधारा वालों को हां... महाराष्‍ट्र स्‍थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का फैसला

यह भी पढ़ें: शिंदे का 'मिशन क्लीन'! चुनाव में फेल हुए मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, एकनाथ शिंदे लेंगे एक्शन? 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP MLA Of Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra Police
Get App for Better Experience
Install Now