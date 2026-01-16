विज्ञापन
कानपुर में थाने से फिल्मी स्टाइल में भागा चोर, होमगार्ड को दिया धक्का और हो गया रफूचक्कर

कानपुर के गुजैनी थाने से 3 किलो चांदी चोरी के आरोपी कल्लू उर्फ विशाल फिल्मी अंदाज में होमगार्ड को धक्का देकर फरार हो गया. घटना के बाद महिला कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया गया और आरोपी, महिला कॉन्स्टेबल व होमगार्ड तीनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है.

कानपुर में थाने से फिल्मी स्टाइल में भागा चोर, होमगार्ड को दिया धक्का और हो गया रफूचक्कर
  • कानपुर के गुजैनी थाने में गिरफ्तार आरोपी कल्लू ने पुलिस हिरासत से शौचालय जाते समय होमगार्ड को धक्का देकर फरार
  • आरोपी बालाजी ज्वेलर्स से तीन किलो चांदी चोरी करने का आरोप है और वह एक सक्रिय चोरी गैंग का सदस्य है
  • पुलिस ने आरोपी की फरारी के बाद महिला कॉन्स्टेबल छवि को सस्पेंड कर दिया है और तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है
कानपुर:

कानपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे है. वजह है कि गुजैनी थाने में गुरुवार दोपहर एक आरोपी पुलिस हिरासत से फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया. दरअसल 3 किलो चांदी चोरी करने के मामले में पकड़ा गया शातिर चोर कल्लू उर्फ विशाल थाने के अंदर ही होमगार्ड को धक्का देकर भाग निकला. घटना के बाद एक महिला कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आरोपी, महिला कॉन्स्टेबल और होमगार्ड तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम?

घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की है, जहां पुलिस ने 14 दिसंबर को बालाजी ज्वेलर्स में हुई बड़ी चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कल्लू उर्फ विशाल, निवासी शिवाजी पुलिया, बर्रा को गिरफ्तार किया था. इस मामले में कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही थी..इसी दौरान आरोपी ने शौचालय जाने की बात कही. हवालात सुरक्षा में तैनात होमगार्ड राजकुमार उसे लेकर बाथरूम की ओर जा रहा था, तभी मौका देखकर कल्लू ने उसे जोरदार धक्का दिया और सीधे थाने के गेट की ओर भाग निकला पुलिसकर्मी पीछा करते रह गए, लेकिन वह थाने के बाहर की गलियों का फायदा उठाकर झटपट गायब हो गया.

डीसीपी मौके पर पहुंचे, महिला कॉन्स्टेबल सस्पेंड

थाने से आरोपी के भागने की सूचना मिलते ही DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी मौके पर पहुंचे. लापरवाही के आरोप में उन्होंने ड्यूटी पर तैनात महिला कॉन्स्टेबल छवि को तत्काल सस्पेंड कर दिया. थाना प्रभारी राजन शर्मा की तहरीर पर दी कि महिला कॉन्स्टेबल छवि, होमगार्ड राजकुमार, और फरार आरोपी कल्लू उर्फ विशाल, इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. होमगार्ड पर कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र भेजा गया है मामले की जांच ACP नौबस्ता चित्रांशु गौतम को सौंपी गई  है. दरोगा सुभाष यादव की भी लापरवाही सामने आई है.

कौन है कल्लू? 

कल्लू कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक सक्रिय चोरी गैंग का हिस्सा है. 14 दिसंबर की रात गुजैनी के गोपालपुरम स्थित बालाजी ज्वेलर्स का शटर तोड़ा गया था. 36 मिनट में 3 किलो चांदी चोरी हुई. पूरी घटना CCTV में कैद है. इस गैंग के अन्य आरोपी, विशाल गुप्ता उर्फ मन्नू बिहारी, करण, और अजय उर्फ बंटा को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी. कल्लू इस गैंग का आखिरी सदस्य था जो पकड़ में आया, लेकिन थाने से फरार होकर उसने पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है. 

पुलिस की साख पर सवाल, टीमें गठित

DCP साउथ ने कहा कि कल्लू उर्फ विशाल की दोबारा गिरफ्तारी के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। थाने से आरोपी के भागने के बाद कानपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और विभाग इसे प्रतिष्ठा से जुड़े मामले के रूप में देख रहा है

