Jharkhand News: झारखंड के बोकारो जिले के सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में स्थित सिटी सेंटर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में रविवार की शाम को एक सुनियोजित डकैती की बड़ी साजिश कर्मचारियों की सतर्कता और एकजुटता से नाकाम हो गई. अपराधी हथियारों का खौफ दिखाकर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, तभी एक कर्मचारी ने अलार्म बजा दिया.

झारखंड में ज्वेलरी शॉप में हिजाब-मास्क पर पाबंदी, चेहरा ढका तो सीधे हवालात जाओगे
झारखंड पुलिस का बड़ा फरमान.
  • झारखंड पुलिस ने हिजाब, नकाब, बुर्का या घूंघट पहनकर ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगा दी है
  • बोकारो के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में नकाबपोश बदमाशों की लूट की नाकाम कोशिश के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है
  • नकाब या हिजाब में दुकान में घुसने वालों को सीधे गिरफ्तार करने और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है
बोकारो:

बिहार के बाद अब झारखंड पुलिस ने भी हिजाब, बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसने वालों पर पाबंदी लगा दी है. चेहरा ढका तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बोकारो के तनिष्क ज्वेलरी स्टोर पर रविवार शाम नकाबपोश बदमाशों की लूट की नाकाम कोशिश ने पुलिस को झकझोर कर रख दिया है. अब राज्यभर की सर्राफा दुकानों पर 'नो मास्क, नो हिजाब' का फरमान जारी हो गया है.

चेहरा ढककर ज्लेवरी शॉप में नो एंट्री

झारखंड पुलिस मुख्यालय से सीधे यह सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि कोई भी पुरुष मास्क, कोई महिला हिजाब-नकाब पहनकर दुकान में नहीं आएगा. चेहरा खुला रखो, वरना गिरफ्तारी निश्चित है. बोकारो रेंज के DIG आनंद प्रकाश ने धनबाद के बाघमारा थाने के औचक निरीक्षण के दौरान चेतावनी चेतावनी देते हुए कहा,"हिजाब या नकाब में घुसे, तो सीधे हवालात!" बता दें कि बिहार में पहले ही सर्राफा दुकानों पर ऐसी पाबंदी लग चुकी है, अब झारखंड ने भी यही कदम उठाया है.

शोरूम में लूट की कोशिश के बाद एक्शन में पुलिस

झारखंड में रविवार को तनिष्क शोरूम में लूटपाट की फिराक में नकाबधारी लुटेरे घुसे थे. लेकिन वहलूट में नाकाम रहे. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ज्वेलर्स को अलर्ट कर दिया. जिसके बाद अब हर दुकान पर सख्त पहरा है. CCTV से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, सब हाई-अलर्ट पर हैं.

तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में क्या हुआ था?

झारखंड के बोकारो जिले के सेक्टर-4 थाना क्षेत्र में स्थित सिटी सेंटर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में रविवार की शाम को एक सुनियोजित डकैती की बड़ी साजिश कर्मचारियों की सतर्कता और एकजुटता से नाकाम हो गई. अपराधी हथियारों का खौफ दिखाकर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, तभी एक कर्मचारी ने अलार्म बजा दिया. इससे घबराकर अपराधी भाग खड़े हुए. घटना शाम करीब चार बजे हुई.

कैसे शोरूम में घुसे पुलिस की वर्दी पहने अपराधी?

शोरूम प्रबंधन के अनुसार, सबसे पहले पांच युवक शोरूम में दाखिल हुए, जिनमें से दो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे. उन्होंने खुद को स्पेशल टास्क फोर्स का सदस्य बताते हुए कहा कि वे शोरूम का सुरक्षा ऑडिट करने आए हैं. अपराधियों ने बड़ी चालाकी से एलार्म सिस्टम, अग्निशमन उपकरणों और अन्य सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने हाल के दिनों में ज्वेलरी शोरूम में बढ़ी लूट की घटनाओं का हवाला देकर कर्मचारियों का भरोसा जीतने की कोशिश की.

30 कर्मचारियों और 15 ग्राहकों को डराया

इसी दौरान शोरूम के मुख्य द्वार पर मास्क लगाए दो अन्य युवक अंदर घुसने लगे. वहां तैनात सशस्त्र सुरक्षा गार्ड रघु महतो ने उन्हें रोककर मास्क हटाने को कहा. इसपर एक अपराधी ने गार्ड को खींचकर अंदर ले और उसकी बंदूक छीन ली. इसके बाद सभी सातों अपराधियों ने पिस्टल निकाल ली और करीब 30 कर्मचारियों तथा 15 ग्राहकों को डराते हुए गहने और नकदी सौंपने को कहा.

स्थिति गंभीर होती देख एक कर्मचारी ने साहस दिखाते हुए शोरूम का अलार्म बजा दिया. तेज आवाज सुनते ही अपराधी घबरा गए. वे तुरंत प्रथम तल से नीचे उतरे और शोरूम के बाहर खड़ी तीन अपाची मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए. भागते समय वे छीनी गई बंदूक को नीचे फेंक गए.

