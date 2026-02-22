विज्ञापन
अब वर्दी में रील नहीं! महाराष्‍ट्र पुलिस के 51 हजार जवानों पर लागू होगा नियम, इसलिए उठाया ये कदम

स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर दत्तात्रेय कांबले की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे थे. इनमें कई बार ड्यूटी से जुड़े संवेदनशील स्थान, सरकारी वाहन, उपकरण और कार्यालय परिसर अनजाने में कैमरे में आ जाते हैं. 

महाराष्ट्र पुलिस के करीब 51 हजार जवानों पर यह नियम लागू होगा. (फाइल फोटो)
  • महाराष्ट्र पुलिस ने सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के यूनिफॉर्म में वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया है.
  • यह आदेश करीब 51 हजार पुलिस जवानों पर लागू होगा और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
  • सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के वीडियो में ड्यूटी से जुड़े संवेदनशील स्थान और उपकरण अनजाने में दिख जाते हैं.
मुंबई:

महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के जवानों के लिए सोशल मीडिया को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब पुलिसकर्मियों को यूनिफॉर्म पहनकर रील, मिनी-व्लॉग या किसी भी तरह का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी. इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. यह निर्देश महाराष्ट्र पुलिस के करीब 51 हजार जवानों पर लागू होगा.

स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर दत्तात्रेय कांबले की ओर से गुरुवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हाल के दिनों में कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे थे. इनमें कई बार ड्यूटी से जुड़े संवेदनशील स्थान, सरकारी वाहन, उपकरण और कार्यालय परिसर अनजाने में कैमरे में आ जाते हैं. 

खाकी स्वैग” जैसे ट्रेंड पर अब रोक लगने की संभावना

पुलिस विभाग का मानना है कि इस तरह के वीडियो से न सिर्फ पुलिसकर्मियों की प्राइवेसी प्रभावित होती है, बल्कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे “खाकी स्वैग” जैसे ट्रेंड पर अब रोक लगने की संभावना जताई जा रही है. 

सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल निजी जीवन तक सीमित रखा जाए और ड्यूटी या यूनिफॉर्म से जुड़े किसी भी तरह के कंटेंट को साझा करने से बचा जाए. विभाग ने इसे पुलिस बल की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया है. 

मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया लैब को विशेष जिम्मेदारी

इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया लैब को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. लैब अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नजर रखेगी और अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी. 

गौरतलब है कि इससे पहले कुछ विधायकों ने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था कि पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब पुलिस विभाग के इस कदम को उसी दिशा में सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. 

