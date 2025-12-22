विज्ञापन
अमरूद बेचने वाली भाग्यश्री बनीं पार्षद, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में NCP से लड़ा था इलेक्शन

पिछले 10 वर्षों से भाग्यश्री फल बेचने का व्यवसाय कर रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) ने भरोसा जताते उन्हें चुनावी मैदान में उतारा.

Maharashtra corporator bhagyashree jagtap: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में लोकतंत्र की एक खास तस्वीर सामने आई है. यहां अमरूद बेचने वाली भाग्यश्री जगताप पार्षद बनीं. उन्होंने लोनावला नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल की. हर दिन अमरूद बेचकर अपने परिवार का पेट पालने वाली सामान्य महिला की जीत ने हर किसी को चौंका दिया. प्रभाग 11A से शानदार जीत हासिल कर पार्षद बनीं भाग्यश्री की हर तरफ चर्चा हो रही है.

एनसीपी से पार्षद बनीं भाग्यश्री

पिछले 10 वर्षों से वो फल बेचने का व्यवसाय कर रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) ने भरोसा जताते उन्हें चुनावी मैदान में उतारा. चुनाव अभियान के लिए भी उनका संघर्ष कम नहीं रहा. वो दिन में अमरूद बेचती थीं और शाम को घर-घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करती थीं.

चुनाव में मिले 1400 से ज्यादा वोट

इस चुनाव में उन्हें 1468 वोट मिले. निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वे बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि यह जीत संविधान और आम आदमी की शक्ति की जीत है. बता दें कि रविवार (21 दिसंबर) को महाराष्ट्र के 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे. कुल 288 निकायों में से महायुति ने 215 पर कब्जा किया है. भाजपा 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 51 और अजित पवार की NCP 35 निकायों में बढ़त हासिल करने में कायमाब रही थी. महाविकास अघाड़ी (MVA) मात्र 51 निकायों पर सिमट गई है, जिसमें कांग्रेस (35) ने उद्धव सेना (9) और शरद पवार की NCP (7) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है.

