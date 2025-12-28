BMC Election 2026: बीजेपी में डैमेज कंट्रोल का दांव! टिकट कटने वालों का होगा प्रमोशन, मंत्री महाजन का बयान

BMC Election 2026: महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी के भीतर असंतोष को शांत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. टिकट कटने की संभावना से नाराज नेताओं को मनाने के लिए मंत्री गिरीश महाजन ने आश्वासन दिया है कि जिनका टिकट कटेगा, उनका ‘प्रमोशन' होगा.

यानी वे सिर्फ नगरसेवक नहीं, बल्कि भविष्य में विधायक या अन्य बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं. यह बयान दिखाता है कि बीजेपी नेतृत्व चुनाव से पहले विरोध को थामने के लिए रणनीतिक दांव खेल रहा है.

महाजन के बयान में क्या है खास?

जलगांव में बात करते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि टिकट न मिलने पर भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसे नेताओं को विधान परिषद, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर मौका दिया जाएगा. महाजन ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करते रहें.

बीजेपी-शिवसेना में सीटों पर खींचतान

बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन (बीजेपी और शिवसेना) के बीच सीट बंटवारे की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. कुल 227 सीटों में से 207 पर सहमति बन चुकी है, जबकि 20 सीटों को लेकर दोनों दलों में बातचीत जारी है. इन सीटों पर फैसला गठबंधन की ताकत और चुनावी समीकरण तय करेगा.

ये भी पढ़ें- 207 पर बनी बात, 20 पर खींचतान जारी... BMC चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे का ये है फॉर्मूला

कब होंगे बीएमसी चुनाव?

महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान हो चुका है. इन जगहों पर 2 दिसंबर को मतदान और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे. बड़े शहरों के नगर निगम चुनाव, जैसे मुंबई, पुणे और ठाणे, जनवरी तक कराए जाने की संभावना है.

क्यों अहम हैं ये चुनाव?

बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कई वर्षों से लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक सभी चुनाव पूरे कराने की समय-सीमा दी है. अनुमान है कि ये चुनाव तीन चरणों में होंगे, जिनमें राज्य भर के 685 स्थानीय निकाय शामिल होंगे. इस बार का चुनाव न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें- 'दुश्मन की ताकत का पता होना चाहिए', दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस में दो मत, गोडसे का जिक्र कर पवन खेड़ा ने ठुकराया