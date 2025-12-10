महाराष्ट्र विधानसभा में तेंदुआ बनकर क्यों आए विधायक जी? देखिए VIDEO

ऊपर तस्वीर में तेंदुए में गेटअप में दिख रहे शख्स महाराष्ट्र के माननीय हैं. और ये माननीय इस वेश-भूषा में बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर नजर आए. सिर से पांव तक तेंदुए जैसी वेश-भूषा पहने विधानसभा पहुंचे विधायक को देखकर कुछ देर के लिए कौतुहल मच गया. लेकिन थोड़ी देर बाद जब विधायक ने अपनी बातें रखी तो लोगों को उनकी मंशा समझ आई. दरअसल तेंदुए जैसे गेटअप में दिख रहे शख्स जुन्नार के विधायक शरद सोनावणे हैं. महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को विधायक कुछ इस तरह तरह से नजर आए.

ऐसा गेटअप धारण करने के पीछे का कारण विधायक ने खुद बताया. मीडिया से बात करते हुए जुन्नार के विधायक शरद सोनावणे ने कहा कि उन्होंने तेंदुओं के बढ़ते हमलों के विरोध में तेंदुए के प्रिंट वाले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे.

विधायक ने कहा- तेंदुओं के हमलों के लिए आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए

जुन्नार विधायक शरद सोनावणे ने कहा, "राज्य में तेंदुओं के हमलों के लिए आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए. मैं 2014 से इस मुद्दे को उठा रहा हूं, लेकिन सरकार मेरी अनदेखी करती रही है. बचाव केंद्र बनाए जाने चाहिए और तेंदुओं को पकड़कर इन केंद्रों में रखा जाना चाहिए..."

VIDEO | Maharashtra Assembly Winter Session: MLA Sharad Sonawane dons a leopard costume while addressing a press conference to protest against the rising incidents of leopard attacks in the state.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/GDL5KskQwo — Press Trust of India (@PTI_News) December 10, 2025

बीते कुछ समय से महाराष्ट्र में बढ़ा है तेंदुओं के हमले का मामला

मालूम हो कि बीते कुछ समय से महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले का मामला बड़ी तेजी से बढ़ा है. बीते 10 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बुधवार सुबह तेंदुए के हमले में कुल सात लोग घायल हो गए. वन विभाग को पारडी क्षेत्र के शिव नगर में तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली. नागपुर की उप वन संरक्षक डॉ. विनिता व्यास ने एक बयान में कहा कि पांच- सात लोग तेंदुए के हमले में घायल हुए हैं.

अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग और वन्यजीव उपचार केंद्र की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बेहोश कर उसे सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया. व्यास ने कहा कि घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले, 19 नवंबर को भी शहर के इसी क्षेत्र में एक तेंदुए को पकड़ा गया था.

पुणे के रिहायशी इलाकों में दिखा था तेंदुआ

23 नवंबर को महाराष्ट्र में पुणे के औंध में एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग ने थर्मल ड्रोन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि सुबह चार बजे सिंध सोसायटी के पास तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पुणे जिले में तेंदुए के हमलों से जान-माल का नुकसान हुआ है और पुणे तथा अहिल्यानगर जिलों में लगभग 1,300 तेंदुए हैं.

जंगलों में बड़ी संख्या में बकरी छोड़ने का विचार

महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने वन अधिकारियों को जंगलों में बड़ी संख्या में बकरियां छोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि तेंदुओं को शिकार की तलाश में मानव बस्तियों में आने से रोका जा सके. नाइक महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमलों में खतरनाक वृद्धि के संबंध में राज्य विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड की ओर से पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे.



यह भी पढ़ें - महाराष्‍ट्र के सीएम फडणवीस की बैठक में तेंदुए के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव