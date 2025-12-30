17000 से ज्यादा जवान तैनात, इमरजेंसी में ऐसे मिलेगी मदद...न्यू ईयर ईव पर जानें कैसी है मुंबई पुलिस की तैयारी

मुंबई समेत पूरा देश नए साल के स्वागत के लिए तैयार है. इसे लेकर मुंबई पुलिस ने पहले ही अपनी कमर कस ली है. 31 दिसंबर 2025 को नए साल के स्वागत के मौके पर मुंबई में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सार्वजनिक जगहों, होटल, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में आयोजन किए जाएंगे. इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं.

नए साल के लिए मुंबई पुलिस की तैयारी

कानून-व्यवस्था और यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों की निगरानी में पूरे शहर के लिए विशेष बंदोबस्त की योजना तैयार की गई है, ताकि नागरिक बिना किसी डर और परेशानी के नए साल का जश्न मना सकें.

17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

मुंबई पुलिस ने नए साल की रात के लिए बड़ा सुरक्षा कवच तैयार किया है. 10 अपर पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक पुलिस आयुक्त, 2,790 पुलिस अधिकारी,14,200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा शहर के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में SRPF प्लाटून, QRT टीमें, BDDS (बम निरोधक दस्ते), RCP प्लाटून और होमगार्ड्स को भी तैनात किया गया है.

नाकाबंदी, गश्त और फिक्स प्वाइंट बंदोबस्त

31 दिसंबर की रात शहर के अलग-अलग हिस्सों में नाकाबंदी की जाएगी. प्रमुख चौक-चौराहों, पर्यटन स्थलों और पार्टी हॉटस्पॉट्स पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी. भीड़ वाले इलाकों में फिक्स प्वाइंट बंदोबस्त लगाया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.

आपात स्थिति में तुरंत मदद

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और नए साल का स्वागत उत्साह और शांति के साथ करें. किसी भी आपात स्थिति या मदद के लिए 100 या 112 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें.