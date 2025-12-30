Pune Municipal Election 2026: NCP गुटों में सीटों का फॉर्मूला तय, जानें किसके हिस्से में आएगी कितनी सीट 

Pune Municipal Election 2026: पुणे महापालिका चुनाव 2026 को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है. पिंपरी-चिंचवड महापालिका की घोषणा के बाद अब पुणे में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. लंबे मंथन के बाद यह समझौता हुआ है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है.

सीटों का बंटवारा तय

दो दिनों तक चली बैठकों के बाद सीटों का गणित तय हुआ. अजित पवार गुट को 125 सीटें मिली हैं, जबकि शरद पवार गुट को 40 सीटें दी गई हैं. इस चर्चा में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुभाष जगताप, सुनील टिंगरे और शरद पवार गुट के नेता अंकुश काकडे एवं विशाल तांबे मौजूद थे.

अजित पवार का बड़ा दांव

पुणे में अजित पवार ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए एक ही दिन में विभिन्न दलों के 9 पूर्व पार्षदों और स्थानीय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया. इनमें भाजपा, कांग्रेस, मनसे, शिवसेना (ठाकरे गुट), शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP (शरद पवार गुट) के नेता शामिल हैं.

शामिल होने वाले प्रमुख नाम

नए नेताओं में धनंजय जाधव (भाजपा), जयराज लांडगे (मनसे), दत्ता बहिरट (कांग्रेस), शंकर पवार (भाजपा), मुकारी अलगुडे (भाजपा), नीता मांजलकर (शिवसेना-ठाकरे गुट), आनंद मांजलकर (शिवसेना-शिंदे गुट), स्वप्निल दुधाने (NCP-शरद पवार गुट) और मधुकर मुसले (भाजपा) शामिल हैं.

दोनों चिह्नों पर लड़ेंगे उम्मीदवार

गठबंधन के तहत उम्मीदवार ‘तुतारी' और ‘घड़ी' दोनों चुनाव चिह्नों पर मैदान में उतरेंगे. इससे कार्यकर्ताओं के बीच अंदरूनी विवाद खत्म होने की उम्मीद है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शरद पवार को महाविकास अघाड़ी (MVA) और अजीत पवार को महायुति ये ज्यादा तवज्जों नहीं मिल रही थी. इसलिए दोनों चाचा-भतीजा ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है.

