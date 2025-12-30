विज्ञापन
जालना से बीजेपी ने नहीं दिया टिकट तो फूट-फूट कर रोई महिला, पूर्व विधायक के पैरों में गिर पड़ी

Maharashtra Municipal Elections2025: इस गहमागहमी के बीच पूर्व विधायक गोरंट्याल ने भावुक महिला को सहारा देकर उनकी समझाइश की और उन्हें भविष्य में न्याय दिलाने का आश्वासन देकर शांत कराया.

बीजेपी से टिकट न मिलने पर फूटा महिला का गुस्सा.
  • जालना नगर निगम चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर एक महिला उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से आक्रोश जताया.
  • महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर टिकट पाने की उम्मीद जताई थी.
  • आहत महिला ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल के सामने रोते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया.
मुंबई:

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं. जालना महानगरपालिका के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाली एक महिला उम्मीदवार को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो उनका गुस्सा और दुख फूट पड़ा. इस महिला उम्मीदवार ने जालना नगर निगम कार्यालय के बाहर ही बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल को घेर लिया और रोते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया.

फूट-फूटकर रोई महिला उम्मीदवार

महिला ने बेहद आहत होकर कहा कि वह कांग्रेस छोड़कर केवल टिकट के भरोसे बीजेपी में शामिल हुई थीं, लेकिन पार्टी ने अंत समय में उन्हें धोखा देकर उम्मीदवारी नहीं दी. आक्रोश और बेबसी के इस आलम में महिला उम्मीदवार कैलास गोरंट्याल के पैरों पर गिरकर फूट-फूटकर रोने लगीं, जिससे वहां मौजूद लोग और अन्य कार्यकर्ता भी स्तब्ध रह गए.

पूर्व विधायक गोरंट्याल ने महिला को समझाया

इस गहमागहमी के बीच पूर्व विधायक गोरंट्याल ने भावुक महिला को सहारा देकर उनकी समझाइश की और उन्हें भविष्य में न्याय दिलाने का आश्वासन देकर शांत कराया. टिकट न मिलने के कारण खुलेआम सड़क पर हुए इस विलाप ने जालना की राजनीति में मचे आंतरिक असंतोष और टिकटों की खींचतान को उजागर कर दिया है.

