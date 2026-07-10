पाकिस्तानी गैंगस्टरों का सोशल मीडिया जाल! महाराष्ट्र में ATS का बड़ा ऑपरेशन, 5 जिलों से 10 युवक हिरासत में

महाराष्ट्र में पाकिस्तान से संचालित कथित सोशल मीडिया नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने नागपुर समेत पांच जिलों में एक साथ छापेमारी कर 10 युवकों को हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि इन युवकों के संपर्क पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टरों से थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे लगातार संवाद हो रहा था. शुरुआती जांच में इंस्टाग्राम और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संपर्क स्थापित किए जाने के संकेत मिले हैं. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि युवाओं को लालच और बहकावे के जरिए भविष्य में आपराधिक या देशविरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही थी.

पांच जिलों में एक साथ ATS की कार्रवाई

गुरुवार सुबह महाराष्ट्र ATS ने नागपुर, गोंदिया, गड़चिरोली, चंद्रपुर और वर्धा जिलों में एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई के दौरान 10 युवकों को हिरासत में लिया गया. सूत्रों के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों से 160 से ज्यादा युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उनके डिजिटल कनेक्शन और गतिविधियों की जांच कर रही हैं.

पाकिस्तानी गैंगस्टरों से जुड़े संपर्कों के संकेत

प्रारंभिक जांच में जिन नामों का उल्लेख सामने आया है, उनमें पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जाट और राणा हनेने शामिल बताए जा रहे हैं. जांच एजेंसियों को युवकों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल चैट रिकॉर्ड में ऐसे संकेत मिले हैं, जो इन गैंगस्टरों या उनसे जुड़े नेटवर्क के साथ संपर्क की ओर इशारा करते हैं.

सोशल मीडिया का जाल

ATS सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पूरे नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था. बताया जा रहा है कि युवाओं को पहले इंस्टाग्राम और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ा गया. इसके बाद उनसे लगातार संपर्क बनाकर उनकी व्यक्तिगत, आर्थिक और सामाजिक जानकारी जुटाई गई. अधिकारियों को आशंका है कि ऐसे नेटवर्क कमजोर आर्थिक स्थिति वाले या आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को निशाना बनाते हैं.

पहले दोस्ती, फिर शुरू होता था देशविरोधी गतिविधियों का नेटवर्क

जांच एजेंसियों के अनुसार यह नेटवर्क चरणबद्ध तरीके से काम करता है. पहले युवाओं से दोस्ती की जाती है, फिर उन्हें अलग-अलग लिंक और संवाद माध्यमों से जोड़ा जाता है. इसके बाद उनकी सोच, आर्थिक स्थिति और दैनिक गतिविधियों का आकलन किया जाता है. सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि भविष्य में ऐसे युवाओं का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों, धन उगाही या देशविरोधी कार्यों के लिए किया जा सकता है.

डिजिटल डेटा की गहन जांच जारी

ATS ने हिरासत में लिए गए युवकों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन लेन-देन और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं. विशेषज्ञ टीमें अब डेटा का तकनीकी विश्लेषण कर रही हैं. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि संपर्क कितने गहरे थे और नेटवर्क की पहुंच किन-किन क्षेत्रों तक थी.

गोपनीयता के साथ आगे बढ़ रही जांच

फिलहाल ATS पूरे मामले में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जांच एजेंसियां नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने और इसके संभावित अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाने में जुटी हैं.

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