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नांदेड में 60 लाख के 37 प्रतिबंधित पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब्त, FDA और पुलिस की बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र के नांदेड में FDA और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50-60 लाख रुपये मूल्य के 37 से अधिक प्रकार के प्रतिबंधित पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स जब्त किए गए हैं. इस मामले में एक व्यक्ति हिरासत में है और सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है.

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नांदेड में 60 लाख के 37 प्रतिबंधित पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब्त, FDA और पुलिस की बड़ी कार्रवाई
नांदेड में बड़ा खुलासा: 60 लाख के प्रतिबंधित पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स जब्त, FDA-पुलिस की संयुक्त रेड से मचा हड़कंप

Pakistani Banned Cosmetics Seized: महाराष्ट्र के नांदेड शहर में एफडीए (खाद्य एवं औषधि प्रशासन) और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन बरामद किए गए हैं. मन्यार गली इलाके में एक गोदाम और दुकान पर छापेमारी के दौरान करीब 37 से 38 प्रकार के ऐसे कॉस्मेटिक उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी भारत में बिक्री प्रतिबंधित है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जब्त माल की कीमत 50 से 60 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है. कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और अब इस बात की जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी खेप भारत में और खासतौर पर नांदेड तक कैसे पहुंची.

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई

इतवारा पुलिस निरीक्षक रामेश्वर खनाल ने बताया कि पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचना मिली थी कि नांदेड शहर के मन्यार गली क्षेत्र में एक गोदाम में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित विदेशी सौंदर्य प्रसाधन रखे गए हैं. सूचना के आधार पर एफडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने संबंधित परिसर पर छापा मारा. जांच के दौरान वहां पाकिस्तान में निर्मित बड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक उत्पाद मिले.

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37 प्रकार के प्रतिबंधित उत्पाद बरामद

अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान करीब 37 से 38 प्रकार के पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधन बरामद किए गए. ये उत्पाद भारत में बिक्री और वितरण के लिए प्रतिबंधित बताए जा रहे हैं. जब्त सामग्री में विभिन्न प्रकार के ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट शामिल हैं. प्रारंभिक जांच में इनकी कुल कीमत लगभग 50 से 60 लाख रुपये आंकी गई है.

स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

अधिकारियों का कहना है कि अभी यह पता लगाया जा रहा है कि इन उत्पादों में कौन-कौन से रासायनिक तत्व मौजूद हैं. इसी उद्देश्य से जब्त सामान के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. एफडीए यह पता लगाएगा कि इन उत्पादों में ऐसे कौन से तत्व हैं जो त्वचा या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं.

एक व्यक्ति हिरासत में

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गोदाम और संबंधित कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है कि यह सामान कहां से मंगाया गया और इसके वितरण में कौन-कौन लोग शामिल हैं.

सप्लाई चेन की जांच शुरू

पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है. अधिकारियों का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी और प्रतिबंधित उत्पादों का मिलना किसी संगठित सप्लाई चेन की ओर संकेत करता है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह माल किस रास्ते से राज्य में पहुंचा और इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट तो सक्रिय नहीं है.

एफडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप

हाल के दिनों में एफडीए द्वारा मिलावटी और संदिग्ध उत्पादों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. नांदेड में पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स की बरामदगी को इसी अभियान की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. घटना के बाद स्थानीय व्यापारिक और प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है.

पुलिस और एफडीए की नजर आगे की कड़ियों पर

अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल जब्त सामग्री को सुरक्षित रखा गया है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस कारोबार से जुड़े अन्य लोग या संस्थान कौन हैं और कहीं अन्य स्थानों पर भी इसी तरह का माल तो नहीं रखा गया है.

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