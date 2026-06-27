राजस्थान में पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले की थी तैयारी, पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल का खुलासा

राजस्थान में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया गया है. पुलिस की कई टीमों के संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का स्लीपर सेल मेंबर क्रिश राय मंडल गिरफ्तार हुआ है. पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी का राजस्थान के हनुमानगढ़ में ग्रेनेड हमला करवाने की योजना थी. इस बात की जानकारी शहजाद भट्टी के स्लीपर से पूछताछ में खुलासा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, जिस क्रिश राय मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह काफी समय से वाट्सएप और इंस्टग्राम से आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था. क्रिश ने शहजाद को लोकेशन और वीडियो भी भेजा था.

स्लीपर सेल के 2 सदस्य पहले हुए गिरफ्तार

हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) नरेंद्र मीणा ने शनिवार को एक प्रेस कॉफ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है. एसपी मीणा ने बताया कि क्रिश काफी लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम) के जरिए पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था. पूछताछ में पता चला कि आतंकी शहजाद भट्टी बीते दिनों अपने स्लीपर सेल से जुड़े दो अन्य युवकों की गिरफ्तारी से काफी बौखलाया हुआ था. इसी के कारण वह राजस्थान में पुलिस थानों को निशाना बनाना चाहता था.

हनुमानगढ़ के 2 थाने पर ग्रेनेड हमले की थी योजना

आतंकी शहजाद भट्टी ने रायसिंहनगर थाने और हनुमानगढ़ टाऊन पर ग्रेनेड हमले की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी हनुमानगढ़ टाऊन से गिरफ्तार क्रिश राय मंडल को दी थी. इसके लिए क्रिश ने क्रिश ने दोनों थानों की रेकी की और वहां की सटीक लोकेशन व वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी भट्टी को भेजे थे.

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