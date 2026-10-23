मुंबई में 'विधायक जी' की तेज रफ्तार मर्सिडीज ने युवक को रौंद डाला, हिट एंड रन केस में ड्राइवर गिरफ्तार

- मुंबई के निक्कीनगर में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक ओमिल अनिल गायकर को गिरफ्तार किया है
- सुनील कोली को तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने टक्कर मारी, जिससे उसकी सड़क किनारे मेहराब में गिरकर मौत हो गई
- आरोपी चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे पकड़ा
मुंबई के निक्कीनगर में 25 साल सुनील कोली की जान लेने वाले हिट एंड रन मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है. बुधवार सुबह हुए इस हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दुर्घटना में इस्तेमाल की गई मर्सिडीज कार जब्त कर आरोपी चालक ओमिल अनिल गायकर को गिरफ्तार किया है. इस कार पर ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य' का स्टिकर लगा होने की बात सामने आने से मामला चर्चा में है.
बुधवार सुबह करीब 5.30 से 6 बजे के बीच सुनील कोली मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था. इसी दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनील उछलकर सड़क किनारे बने मेहराब में जा फंसा और उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद चालक घायल युवक की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया था.
-
-
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं
-
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद है ये बॉलीवुड फिल्म, कृति सेनन के सामने सुनाया फेमस डायलॉग
-
‘AI एक्टर्स इंसानी एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते’, बोलीं एलाइन वैन डेर वेल्डन
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
नो इंडियंस अलाउड से मेयर तक का सफर, NDTV समिट में रोहतक से लंदन गई मां-बेटे की जोड़ी ने बताई अपनी जर्नी
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
-
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
-
Ashwini Vaishnaw के ऑफिस में कुर्सी के पीछे क्यों लगी है कील? NDTV World Summit में खोला राज
-
NDTV World Summit : क्या AI छीन लेगा नौकरियां? माइक वॉल्श ने दिया चौंकाने वाला जवाब
सीसीटीवी से कार तक पहुंची पुलिस
मामले की जांच के दौरान खड़कपाड़ा पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके आधार पर पुलिस ने दुर्घटना में शामिल मर्सिडीज कार जब्त की और चालक ओमिल अनिल गायकर को गिरफ्तार किया. आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
कार पर विधायक का स्टिकर, जांच के दायरे में मामला
हादसे में इस्तेमाल कार के आगे ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य' का स्टिकर लगा होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस इस स्टिकर के स्रोत और उसे लगाने के उद्देश्य की जांच कर रही है. हालांकि स्टिकर लगे होने मात्र से कार के किसी विधायक से जुड़े होने की पुष्टि नहीं होती है. पुलिस जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
यह भी पढ़ें | मिडिल ईस्ट में शांति में भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका... NDTV World Summit में बोले ईरानी प्रतिनिधि
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं