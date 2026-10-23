मुंबई में 'विधायक जी' की तेज रफ्तार मर्सिडीज ने युवक को रौंद डाला, हिट एंड रन केस में ड्राइवर गिरफ्तार

मुंबई के निक्कीनगर में 25 साल सुनील कोली की जान लेने वाले हिट एंड रन मामले में खड़कपाड़ा पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है. बुधवार सुबह हुए इस हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दुर्घटना में इस्तेमाल की गई मर्सिडीज कार जब्त कर आरोपी चालक ओमिल अनिल गायकर को गिरफ्तार किया है. इस कार पर ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य' का स्टिकर लगा होने की बात सामने आने से मामला चर्चा में है.

बुधवार सुबह करीब 5.30 से 6 बजे के बीच सुनील कोली मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था. इसी दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनील उछलकर सड़क किनारे बने मेहराब में जा फंसा और उसकी मौत हो गई. हादसे के बाद चालक घायल युवक की मदद करने के बजाय मौके से फरार हो गया था.

सीसीटीवी से कार तक पहुंची पुलिस

मामले की जांच के दौरान खड़कपाड़ा पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके आधार पर पुलिस ने दुर्घटना में शामिल मर्सिडीज कार जब्त की और चालक ओमिल अनिल गायकर को गिरफ्तार किया. आरोपी से पूछताछ कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

कार पर विधायक का स्टिकर, जांच के दायरे में मामला

हादसे में इस्तेमाल कार के आगे ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य' का स्टिकर लगा होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस इस स्टिकर के स्रोत और उसे लगाने के उद्देश्य की जांच कर रही है. हालांकि स्टिकर लगे होने मात्र से कार के किसी विधायक से जुड़े होने की पुष्टि नहीं होती है. पुलिस जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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