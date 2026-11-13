244 रन से मिली हार के बाद गौतम गंभीर का आया पहला रिएक्शन, बोले- ये हालात ठीक नहीं हैं...

टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के हाथों रनों की हार के बाद कोच गौतम गंभीर बेहद गुस्से में हैं. इस हार के बाद उन्होंने बल्लेबाजों को जमकर खरी खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर सकता है लेकिन आपको उसे खेलने आना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं है जिसे नहीं खेला जा सकता है. मात्र 90 रन पर आउट होना चिंता पैदा करता है. विश्वकप के पहले ऐसे हालात तो परेशानी पैदा करने वाले हैं. गंभीर ने कहा कि पिछले मैच में भी हमने 7 विकेट गंवा दिए थे. ये बेहद परेशानी पैदा करने वाला है

मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए गंभीर ने कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी कोई गेंद नहीं होती जिसे खेला न जा सके. मैट हेनरी ने अच्छी जगहों पर गेंदबाजी की, लेकिन हमें उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए. जब ​​आप 90 के आसपास के स्कोर पर पूरी तरह आउट हो जाते हैं, तो यह चिंता की बात होती है. ये हालात विश्व कप के काफी करीब हैं. पिछले मैच में भी हमने सात विकेट गंवा दिए थे, जो कि चिंता का विषय है".

इसके अलावा बल्लेबाजों के फ्लॉप शो पर गंभीर ने रिएक्ट किया, खासकर 'वबल सीम' का सामना करने पर गंभीर ने कहा, " मैं बहुत ज्यादा तकनीकी बारीकियों में नहीं जाता, गेंद में बहुत ज्यादा विविधता नहीं था, गेंद की मूवमेंट को बेअसर करना बल्लेबाज का काम है, सीम से ज्यादा, गेंद की लाइन और लेंथ ने हमारे लिए मुश्किलें पैदा कीं, हम क्रीज पर ही फंस गए थे."

वहीं, कोच गंभीर ने गेंदबाजी को लेकर अपनी राय दी और कहा कि उन्हें गेंदबाजी यूनिट पर गर्व है. गंभीर ने कहा," मुझे देश के लिए खेलने वाले हर खिलाड़ी पर गर्व है। हम सभी को अपनी गेंदबाजी इकाई (बॉलिंग यूनिट) पर गर्व होना चाहिए."

हार से निराश हैं गौतम गंभीर

कोच गंभीर ने हार के बाद आगे कहा, "पिछले मैच में भी हमारे 111 रन पर 7 विकेट गिर गए थे, जो थोड़ी चिंता की बात है. हमें मानसिक रूप से और अपनी स्किल्स के मामले में तैयार रहने की जरूरत है. ऐसी परिस्थितियों में 35-40/0 का स्कोर ठीक है. हमारे पास अनुभव है और उम्मीद है कि हम आखिरी मैच में खुद को ढाल लेंगे.

आकिब नबी बदकिस्मत रहे, अगर हमें विल यंग का विकेट मिल जाता, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, बाद में तो हमेशा यही लगता है कि क्या किया जा सकता था, हमने कैच छोड़े हैं और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा."

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