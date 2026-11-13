नंबर 1 विल यंग-गुरनूर बराड़, नंबर 4 विराट कोहली, चौथे वनडे के बाद सबसे ज्यादा रन-विकेट लेने वाले बल्लेबाज-गेंदबाज

भारत को चौथे वनडे में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, भारतीय टीम 244 रन से हार गई. न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. इसके अलावा विल यंग ने शानदार शतकीय पारी खेली जिसके दम पर न्यूजीलैंड ने 333 रन का स्कोर खड़ा किया था. यंग ने 125 रन की पारी खेली थी. वहीं, टिम सेफर्ट ने 58 रन बनाए. फिर एलन ने 41 रन की पारी खेली, भारत की पारी के दौरान कोहली और रोहित अपना खाता भी नहीं खोल पाए. ईशान ने भारत की ओर से 21 और नमन धीर ने 21 रन बनाए, हार के बाद भी सीरीज में भारत इस समय 2-1 से आगे है. ऐसे में जानते हैं चौथए वनडे के बाद सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाले गेंदबाज और बल्लेबाज .

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

विल यंग 3 मैच में 140 रन

टिम सेफर्ट 3 मैच में 96 रन

डेरिल मिचेल 2 मैच में 83 रन

विराट कोहली 3 मैच में 81 रन

मिचेल सेंटनर 3 मैच में 59 रन

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

गुरनूर बराड़ 2 मैच में 7 विकेट

जैकब डफी 2 मैच में 6 विकेट

अंशुल कंबोज 2 मैच में 4 विकेट

काइम जैमिसन 2 मैच में 4 विकेट

अर्शदीप सिंह 2 मैच में 4 विकेट

रनों से हिसाब से भारत को मिली यह दूसरी सबसे बड़ी हार है.

रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार

245- vs श्रीलंका, 2000

244 vs न्यूजीलैंड, 2026

214 vs साउथ अफ्रीका, 2015

208 vs ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2004

202 vs इंग्लैंड, 1975

200 Vs न्यूजीलैंड 2010

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