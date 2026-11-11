नवी मुंबई में नाकाबंदी पर पुलिसकर्मी को 200 मीटर तक बोनट पर घसीटकर फरार हुए आरोपी, वीडियो वायरल

नवी मुंबई के कलंबोली इलाके में पुलिस की नियमित नाकाबंदी के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. वाहन जांच के बीच एक तेज रफ्तार कार चालक ने पुलिस के रुकने के संकेत को नजरअंदाज कर दिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम इलाके में वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का इशारा किया गया. लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय सामने खड़े पुलिस कांस्टेबल दिलीप भोईर को जोरदार टक्कर मार दी.

बोनट पर गिरने के बाद भी नहीं रोकी गाड़ी

टक्कर लगते ही कांस्टेबल दिलीप भोईर कार के बोनट पर जा गिरे. प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक इसके बावजूद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी. आरोपी वाहन को तेज रफ्तार में दौड़ाता रहा और पुलिसकर्मी को करीब 200 मीटर तक बोनट पर घसीटता ले गया. इस दौरान कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल में चल रहा इलाज

घटना के तुरंत बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है. घटना के बाद पुलिस विभाग में भी चिंता का माहौल है. जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया. जिस कार से हादसा हुआ उस पर लगी नंबर प्लेट कथित तौर पर फर्जी पाई गई. इससे आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए और चुनौतीपूर्ण हो गया है. पुलिस अब वाहन की असली पहचान और उसके मालिक की जानकारी जुटाने में लगी है.

दो आरोपी मौके से फरार

हादसे के बाद कार में सवार दो लोग वाहन समेत मौके से फरार हो गए. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़ने के प्रयास जारी हैं. पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फुटेज में कार की हरकत और पुलिसकर्मी के साथ हुई घटना साफ दिखाई दे रही है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.

जांच में जुटी पुलिस

कलंबोली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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