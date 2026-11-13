बिहार में 6 लेन का गंगा पुल 'नीतीश सेतु' नाम से जाना जाएगा, पटना-वैशाली को मिलेगी रफ्तार, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

बिहार के बिदुपुर-राघोपुर सिक्स लेन ब्रिज को नाम मिल गया है. इस ब्रिज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है. ब्रिज का नाम अब नीतीश सेतु होगा. बिहार सरकार ने इसका ऐलान किया है. पीएम मोदी इस सिक्स लेन ब्रिज का उद्घाटन 21 नवंबर को करेंगे. उससे पहले ही इसे नाम मिल गया है. माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी सरकार ने यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान में लिया है.

22.76 किमी. लंबे इस सिक्स लेन पुल को 4988 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. इसे L&D और कोरियाई कंपनी देबू के ज्वाइंट वेंचर ने मिलकर बनाया है. पुल के डिजाइन को भी कोरियाई कंपनी ने ही तैयार किया था.नीतीश सेतु की कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है, जिसमें 9.76 किलोमीटर का हिस्सा गंगा पर बनाया गया है. इसमें 13 किमी. का एप्रोच रोड है. इसकी चौड़ाई 32 मीटर है. इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वाहन 100 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से इस ब्रिज पर फर्राटा भर सकेंगे. इस ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी 21 नवंबर को करेंगे.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पर्थला ब्रिज जैसा है 'नीतीश सेतु'

इस ब्रिज को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पर्थला ब्रिज की तर्ज पर बनाया गया है. बिहार का नीतीश सेतु का डिजाइन देखने में बिल्कुल पर्थला ब्रिज जैसा है. बिहार के विकास में पूर्व सीएम नीतीश कुमार के योगदान को देखते हुए मौजूदा सरकार ने इसका नाम उनके नाम पर रखा है.

पटना से वैशाली सिर्फ 25 मिनट में पहुंचेंगे

नीातीश सेतु के चालू होते ही पटना से वैशाली पहुंचने में सिर्फ 20 से 25 मिनट लगेंगे. जबकि अभी करीब सवा घटे का समय लगता है. यह कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह-लेन गंगा पुल वैशाली और पटना जिले को जोड़ रहा है. यानी नेशनल हाईवे-30 को NH-103 से कनेक्ट कर रहा है. खास बात यह है कि ये पुल सात देश के सबसे लंबे नदी पुलों में शुमार होगा. इसके शुरू होते ही वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूरे उत्तर बिहार के जिलों को पटना और दक्षिण बिहार तक हाईवे की कनेक्टिविटी मिलेगी. इसके चालू होने से महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव और ट्रैफिक खत्म हो जाएगा.

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