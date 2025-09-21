'मैं ब्राह्मण हूं, हमें आरक्षण नहीं मिला, यह भगवान का बहुत बड़ा उपकार', नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान

महाराष्ट्र में मराठा-ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, "मैं ब्राह्मण जाति से हूं, भगवान ने हम पर जो सबसे बड़ा उपकार किया है, वह यह है कि हमें आरक्षण नहीं है." नितिन गडकरी ने ये बयान नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया. सोशल मीडिया पर इस बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

'ब्राह्मण यूपी-बिहार में मजबूत'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा, "मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों का बहुत महत्व है. मैं जब भी वहां जाता हूं, दुबे, मिश्रा, त्रिपाठी शक्तिशाली दिखते हैं. जैसे यहां मराठा जाति महत्वपूर्ण है, वैसे ही वहां ब्राह्मण शक्तिशाली है. मैं उनसे कहता हूं कि मैं जाति नहीं मानता. कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा से नहीं, बल्कि गुणों से महान होता है."

बता दें कि महाराष्ट्र में ओबीसी आंदोलन को देखते हुए सरकार ने ओबीसी समुदाय की कैबिनेट-उप-समिति का गठन किया है, जिसके जरिए ओबीसी के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाने के दावे किए गए हैं, ये समिति ओबीसी कल्याण के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर अध्ययन करने के बाद सुझाव देगी. समिति में सभी ओबीसी समुदाय के नेता हैं.

विशाल रैली के आयोजन का इरादा

ओबीसी समुदाय अक्टूबर के पहले सप्ताह में सरकार के सरकारी आदेश के खिलाफ नागपुर में एक विशाल रैली आयोजित करने की योजना बना रहा है. ओबीसी नेता और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कि विभिन्न ओबीसी संगठन इसी सप्ताह अदालत में एक याचिका भी दायर करेंगे. उन्‍होंने कहा कहा कि हमारी लड़ाई ओबीसी के अधिकारों के लिए है, हमारा किसी का विरोध करने का कोई इरादा नहीं है.