अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक मंच पर... महाराष्ट्र की राजनीति में क्या पक रहा है

महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार ने आज पुणे में संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है. यह कार्यक्रम पुणे मे अभी चल रहा हैं. संयुक्त घोषणापत्र जारी करते समय मंच पर अजित पवार, सुप्रिया सुळे और लोकसभा सांसद अमोल कोल्हे मौजूद हैं.

इस संयुक्त घोषणापत्र के माध्यम से पुणे शहर के विकास की दिशा, नागरिकों से जुड़े अहम मुद्दे, बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक विषयों के साथ-साथ आगामी चुनावों को लेकर दोनों दलों का साझा रुख सामने रखा गया है.

राजनीतिक दृष्टि से इस घोषणापत्र को काफी अहम माना जा रहा है. दोनों राष्ट्रवादी गुटों के एक मंच पर आने से महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. संयुक्त घोषणापत्र के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पुणे शहर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्ष मिलकर अपनी भूमिका तय कर रहे हैं.

पुणे नगर निगम को प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे नगर निगम को प्रदूषण मुक्त बनाने का वादा किया गया है. साथ ही इस मौके पर जो घोषणापत्र जारी किया गया है उसमें स्वच्छ पानी की निर्बाध आपूर्ति, यातायात जाम से निपटना, गड्ढा मुक्त सड़के बनाना और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की भी बात कही गई है.

