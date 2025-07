मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ब्लैकमेल और जबरन वसूली से तंग आकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी ये बात

मुंबई में ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के कारण एक सीए ने आत्महत्या कर ली. इस मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसको एक निजी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या की. उसे 3 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के लिए ब्लैकमेल किए जाने का अनुमान है. वह मुंबई के सांताक्रूज के यशवंत नगर में रहता था.

मृतक की पहचान राज लीला मोरे के रूप में हुई है, जिसने जहर खा लिया और तीन पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा. इसमें उसने अपनी मौत के लिए दो व्यक्तियों राहुल परवानी और सबा कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया है. वकोला पुलिस के अनुसार, एक महिला समेत दो आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों ने कथित तौर पर पिछले 18 महीनों में पीड़ित से उसके निजी वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की. पीड़ित की मां ने कहा कि राज पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में था. पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि सुसाइड नोट में राज ने अपनी मौत के लिए राहुल और सबा कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों को राज के शेयर बाजार में भारी निवेश और सीए के तौर पर उसकी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी के बारे में पता था. उसके निजी वीडियो को लीक करने की धमकी देकर, उन्होंने राज को उसकी कंपनी के खाते से बड़ी रकम अपने निजी खातों में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया और राज से जबरन एक लग्जरी कार भी ले ली.

पुलिस ने धारा 308(3), 308(2), 3(5), 108 के तहत मामला दर्ज किया है.

सुसाइड नोट का विवरण -

"मैं राज मोरे, आज आत्महत्या कर रहा हूं. मेरी आत्महत्या के लिए राहुल परवानी जिम्मेदार है. उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की और महीनों तक मुझे ब्लैकमेल किया, उन्होंने मुझे मेरी बचत तोड़ने के लिए मजबूर किया और मेरी कंपनी के खाते से पैसे चुराए, राहुल परवानी और सबा कुरैशी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार हैं. अंतिम अलविदा राज मोरे

उसने अपने लेटर में लिखा, "दीपा लखानी, आज मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है लेकिन मेरा विश्वास करो कि यह आखिरी बार था. मेरा आपका विश्वास तोड़ने का कोई इरादा नहीं था. मैंने जो भी धोखाधड़ी की, मैंने खुद की, किसी को कुछ पता नहीं चला. मैंने स्टेटमेंट (खाते) में हेराफेरी की और श्वेता और जयप्रकाश को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है. कृपया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें.”

हेल्पलाइन वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) (अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

