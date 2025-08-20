विज्ञापन
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, युवक ने मारा थप्पड़, जनसुनवाई के दौरान घटना को दिया अंजाम

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी शख्स ने पहले पत्थर मारने की कोशिश की लेकिन जब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो उसने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़ दिया.

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमले की कोशिश

  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की
  • आरोपी ने पहले पत्थर फेंका और फिर थप्पड़ मारने का प्रयास किया, लेकिन सीएम को कोई गंभीर चोट नहीं आई
  • पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हमले की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला किया गया है. घटना उस दौरान की है जब वह अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता को थप्पड़ जड़ने से पहले उनकी तरफ पत्थर भी फेंका था. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

थप्पड़ मारने की कोशिश भी की गई

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि हाथों में कागज का पुलिंदा लिए शख्स ने पहले जोर से चिल्लाया और फिर उसने पत्थर फेंकने की कोशिश की. आरोपी शख्स की उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल आरोप से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि आरोपी शख्स कहां से आया था और सीएम हमला करने की वजह क्या थी. 

हर बुधवार को जनसुनवाई करती हैं रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता हर बुधवार को अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई करती हैं. इस मौके पर वह उनके आवास पर आए लोगों की समस्याओं को सुनती हैं. और कोशिश करती हैं कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जा सके. 20 अगस्त को भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ उस दौरान भी वह जनसुनवाई ही कर रहीं थीं. 

चश्मदीद ने सरेआम जड़ा थप्पड़

इस जनसुनवाई के दौरान कई और लोग भी सीएम आवास पर मौजूद थे. इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर ये हमला हुआ है. एक चश्मदीद ने बताया कि रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स ने पहले उन्हें अपनी समस्या बताने की कोशिश की. जब सीएम गुप्ता उसकी बात सुन रहीं थीं, उसी दौरान आरोपी शख्स ने उनको थप्पड़ जड़ दिया है. 

सीएम पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है. एक महिला सीएम जो 18 घंटे काम करती हैं, हर हफ्ते जन सुनवाई करती हैं. एक व्यक्ति पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. उसके पास कागजों का बंडल था.  मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई है और ज्यादा जानकारी अभी उन्हें नहीं है.

वहीं, बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के बाल नोंचने की भी कोशिश की. थप्पड़ मारने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चोट आई है. उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक गंभीर चिंता का विषय है.आगे ऐसी घटना न हो, उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है.

CM Rekha Gupta, Attack On Rekha Gupta
