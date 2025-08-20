मुंबई की बारिश से 100 से ज्यादा लोकल ट्रेन रदद्, पश्चिम रेलवे की इन गाड़ियों का बदला गया रूट

मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश से शहर में चारों तरफ हालत खराब है. देश की आर्थिक राजधानी में लगातार हो रही तेज बारिश ने जीवन को पटरी से उतार दिया. तेज बारिश में जलभराव की समस्या ने ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि लोगों का घरों निकलना मुहाल हो गया. मुंबई लोकल के साथ पश्चिम रेलवे की सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है. नालासोपारा और वसई रोड स्टेशन के बीच पानी भरने के कारण मंगलवार और बुधवार को करीब 100 लोकल ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं. इसकी वजह से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

20 अगस्त को रद्द:--

61002 दीवा – बोईसर मेमू

61001 बोईसर – वसई रोड मेमू

69164 दहानू रोड – पनवेल मेमू

61003 वसई रोड – दीवा मेमू

19 अगस्त को रद्द:

59023 मुंबई सेंट्रल – वलसाड फास्ट पैसेंजर

59040 वापी – मुंबई सेंट्रल पैसेंजर

69168 वसई रोड – पनवेल मेमू

61004/05 दीवा – वसई रोड – दीवा मेमू

69167/66 पनवेल – वसई रोड – पनवेल मेमू

61022/21 दीवा – वसई रोड – दीवा मेमू

61008/09 दीवा – वसई रोड – दीवा मेमू

69161 पनवेल – दहानू रोड मेमू

शॉर्ट टर्मिनेटेड / शॉर्ट ओरिजिनेटेड ट्रेनें

69140 सूरत – विरार मेमू → दहानू रोड पर समाप्त

19101 विरार – भरुच मेमू → दहानू रोड से शुरू

14807 जोधपुर – दादर एक्सप्रेस → बोरीवली पर समाप्त

14808 दादर – जोधपुर एक्सप्रेस → बोरीवली से शुरू

मार्ग बदलकर चलाई गई ट्रेनें

11089 भगत की कोठी – पुणे एक्सप्रेस

12297 अहमदाबाद – पुणे दूरंतो एक्सप्रेस

12940 जयपुर – पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस

22944 इंदौर – दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस

16505 गांधीधाम – केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस

20476 मिरज – बीकानेर एक्सप्रेस

इन ट्रेनों को सूरत – उधना – जळगाँव या पुणे – दौंड – मनमाड – जळगांव मार्ग से चलाया गया.

हार्बर लाइन पर 15 घंटे के बाद सेवाएं बहाल

मुंबई में मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर 15 घंटे से अधिक समय बाद बुधवार तड़के तीन बजे लोकल ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गयीं. मुंबई में भारी बारिश के बाद पटरियों के जलमग्न होने के कारण शहर की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गयी थीं. अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने के एक दिन बाद बुधवार सुबह मुंबई में लोकल ट्रेन सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गईं.

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला के अनुसार, तड़के तीन बजे पटरियों से पानी कम होने के बाद हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गईं. मंगलवार सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं. भारी बारिश के बाद पटरियों के जलमग्न होने के कारण मंगलवार दोपहर को रेलवे अधिकारियों को पहले हार्बर लाइन पर तथा बाद में मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर रेल परिचालन स्थगित करना पड़ा.