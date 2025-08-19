बारिश के बीच हादसे: मुंबई में बस ने बच्चे के सिर पर चढ़ाया टायर, मां-बेटे की दर्दनाक मौत, रत्नागिरि में गई 5 की जान

महाराष्ट्र में भीषण बारिश के बीच सोमवार को दो बड़े हादसे हो गए. पहली दुर्घटना मुंबई और दूसरा हादसा रत्नागिरि जिले में हुआ. मुंबई में एक बेस्ट बस ने एक मां और बच्चे को कुचल (Mumbai Accident) दिया. बच्चा और उसकी मां स्कूल से लौटते समय बेस्ट बस की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से 7 साल के एंथनी सेल्वराज और उसकी 38 साल की मां लियोबा सेल्वराज की मौत हो गई. बस सोमवार को करीब 3.10 बजे वीर कोतवाल उद्यान से भरनी नाका की ओर जा रही थी. वडाला चर्च के पास ड्राइवर ने सड़क के बाईं ओर से चल रही महिला और उसके बेटे को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों बस के बाएं टायर की चपेट में आ गए.

बस ने टक्कर मारकर ली मां-बेटे की जान

टायर बेटे के सिर के ऊपर से गुजर गया और उसे गंभीर चोट लग गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत बेटे को केईएम अस्पताल पहुंचाया. वही मां को सायन अस्पताल ले जाया गया लेकिन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया. माटुंगा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने स हादसे के लिए जिम्मेदार बस ड्राइवर बापूराव नागबोने को गिरफ्तार कर लिया है.

थार और रिक्शे की टक्कर में 5 की मौत

वहीं रत्नागिरी में एक तेज रफ़्तार थार ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. ये घटना रत्नागिरी के चिपलून के पास पिंपली इलाके की है. यहं एक तेज रफ़्तार थार और एक रिक्शा के बीच भीषण टक्कर हो गई थी. मरने वालों में चार लोग पिंपली नूरानी मोहल्ला के हैं. बता दें कि हादसे में पांचवां शख्स थार ड्राइवर है. दिल दहला देने वाला यह हादसा सोमवार को रात करीब 1 बजे हुआ. जानकारी के मुाबिक, एक थार तेज रफ़्तार से आ रही थी. उसने विपरीत दिशा से आ रहे एक रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि रिक्शा चकनाचूर हो गया. रिक्शा में सवार चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, थार चालक की भी मौत हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिपलून के पुलिस उपाधीक्षक बेले पुलिस निरीक्षक के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने शवं को कब्जे में लेकर चिपलून के ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया. आगे की जांच जारी है