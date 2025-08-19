तबाही की तस्वीरें: मुंबई से ठाणे तक सड़कें बनी दरिया, लोकल की रफ्तार पर ब्रेक, नांदेड में मौसम का त्राहिमाम

देश की आर्थिक राजधानी में बारिश ऑफत बनकर बरस रही है. मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भी भारी बारिश से राहत नहीं मिली, जिससे सुबह निचले इलाकों में पानी भर गया. सड़कों से लेकर गली मोहल्ले तक सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है. मुंबई की जोरदार बारिश से कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जगह-जगह सड़कों पर गाड़ियां पानी में फंसी हुई है.

मुंबई में भारी बारिश के एक दिन बाद, आज भी महानगर वासियों को बारिश के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से ही कई सड़कों पर पानी भरा रहा और यातायात जाम की समस्या रही.

लगातार हो रही बारिश और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से ‘रेड अलर्ट' जारी किए जाने के मद्देनजर मुंबई में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.

मुंबई की सड़कें पानी में लबालब डूबी हुई है, यहां तक कि जरूरी सामानों को बाजारों से लेने के लिए भी लोगों को घुटनों तक आ रहे पानी से ही गुजरना पड़ रहा है.

मुंबई की तेज बारिश में शहरों की नदियां तालाब में तब्दील हो गई. पानी इतना है कि दूर-दूर तक सड़क नजर नहीं आ रही है, ऐसे में सड़क पर दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जा रही है.

लगातार हो रही तेज बारिश में लोकल की सेवाएं भी प्रभावित हो रही है, लोगों को एक-जगह से दूसरी जगह जाने में काफी वक्त लग रहा है.

मुंबई में सड़क हो या फिर गली, नुक्कड़ या चौराहा, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहे हैं. लोग अपने छतों के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं.

सड़कों पर जलभराव के कारण कुछ स्थानों पर बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बस सेवाओं के मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा.

बोरीवली, अंधेरी, सायन, दादर और चेंबूर सहित शहर के कई हिस्सों में रात भर भारी बारिश हुई जो सुबह भी जारी है, जिसके कारण गांधी बाजार सहित निचले इलाकों में जलभराव हो गया.

मुंबई सेंट्रल, परेल, ग्रांट रोड, मालाबार हिल, दादर, वर्ली और कुछ अन्य इलाकों में केवल एक घंटे में 40 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया.

बारिश से नांदेड़ जिले में 200 से अधिक ग्रामीण फंस गए, जिसके कारण अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा.

‘रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 17-21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है और पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

संभाजीनगर मंडल में 800 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं। विदर्भ में लगभग दो लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसल बर्बाद होने की खबर है.

नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सैन्य दल को बुलाया है.

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के सात जिलों में पिछले पांच दिनों में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 205 पशुधन की हानि की भी पुष्टि हुई है.