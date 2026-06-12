लाड़ली बहना की 37वीं किस्त 14 जून को केसली से जारी करेंगे CM मोहन, ₹350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी

Ladli Behna Yojana 37th Installment: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) 14 जून को सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली पहुंचेंगे, जहां वे लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त (Ladli Behna Yojana 37vi Kist) जारी करेंगे. इस दौरान प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं और आम जनता तथा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री इस मौके पर लगभग 350 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे. यह कार्यक्रम न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त होगी जारी Ladli Behna Yojana 37th Installment Date

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस दौरे का मुख्य आकर्षण लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त का वितरण होगा. योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. लगातार किश्तों के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है.

Ladli Behna Yojana 37th Installment: देवरी विधायक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए

पहला देवरी दौरा, तीन घंटे का कार्यक्रम

NDTV से बात करते हुए देवरी विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह पहला दौरा होगा. वे केसली में लगभग तीन घंटे तक रुकेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इसको देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री इस दौरान करीब 350 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. इन परियोजनाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े कार्य प्रमुख हैं. इससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है और ग्रामीण इलाकों का विकास तेज होगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं शिक्षा क्षेत्र में स्कूल भवन, छात्र सुविधाएं और अन्य संरचनात्मक विकास कार्यों की घोषणा भी की जा सकती है. इन योजनाओं के जरिए क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

सड़क और कनेक्टिविटी में सुधार की तैयारी

सड़क निर्माण और संपर्क मार्गों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. नई सड़कों और मरम्मत कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे स्थानीय व्यापार और आवागमन आसान होगा.

महिलाओं से संवाद भी करेंगे CM

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं से संवाद भी करेंगे. वे सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी देंगे और महिलाओं से सीधा फीडबैक भी ले सकते हैं. यह पहल सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करने के रूप में देखी जा रही है.

प्रशासन अलर्ट, तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं. कार्यक्रम स्थल पर मंच, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल और बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

राजनीतिक और जनउत्साह चरम पर

कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है. गांव-गांव में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने इसे देवरी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की है.

किस्त का स्टेटस कैसे करें चेक?

लाड़ली बहन योजना की किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए महिलाएं

आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं

“आवेदन व भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें

समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें

ओटीपी भरते ही भुगतान की पूरी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी

योजना की पात्रता

लाड़ली बहना योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो और 5 एकड़ से अधिक भूमि या चारपहिया वाहन न हो. विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं योजना की पात्र हैं, जिनकी आयु आवेदन के समय 21 से 60 वर्ष के बीच हो.

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