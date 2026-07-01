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ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कथित चोर की भीड़ ने की पिटाई, ‘तालिबानी सजा’ बताकर VIDEO वायरल

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री की सोने की बाली चोरी करने के आरोप में पकड़े गए युवक की भीड़ ने पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर ‘तालिबानी सजा’ बताकर वायरल हो रहा है.

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ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कथित चोर की भीड़ ने की पिटाई, ‘तालिबानी सजा’ बताकर VIDEO वायरल
महिला की बाली चोरी के शक में युवक की पिटाई, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक कथित चोरी की घटना के बाद भीड़ द्वारा युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कई लोग ‘तालिबानी सजा' बताकर साझा कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि पुणे-जम्मूतवी ट्रेन से यात्रा कर रही एक महिला यात्री की सोने की बाली चोरी करने की कथित कोशिश के दौरान युवक को यात्रियों ने पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसके हाथ बांधकर मारपीट की. सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने मामले की जानकारी ली. पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.

महिला यात्री की बाली चोरी करने की कथित कोशिश

जानकारी के अनुसार घटना 28 जून की दोपहर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर हुई. पुणे-जम्मूतवी ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री की सोने की बाली चोरी करने की कथित कोशिश के दौरान एक युवक को यात्रियों ने पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक को रंगे हाथ पकड़ने के बाद यात्रियों में आक्रोश फैल गया.

हाथ बांधकर की गई पिटाई

युवक को पकड़ने के बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ बांध दिए. इसके बाद प्लेटफॉर्म पर उसकी पिटाई की गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक को बांधकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

Gwalior Railway Station Viral Video: ग्वालियर रेलवे स्टेशन का वायरल वीडियो का दृश्य

Gwalior Railway Station Viral Video: ग्वालियर रेलवे स्टेशन का वायरल वीडियो का दृश्य
Photo Credit: वायरल वीडियो का स्क्रीन शॉट

‘तालिबानी सजा' बताकर वायरल हुआ वीडियो

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है. कई यूजर्स इसे ‘तालिबानी सजा' बताते हुए साझा कर रहे हैं. हालांकि पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने तथा तथ्यात्मक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

स्टेशन परिसर में रहने की बात आई सामने

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी युवक अपनी पत्नी और आठ महीने के बच्चे के साथ रेलवे स्टेशन परिसर के आसपास रहता था. बताया जा रहा है कि वह भीख मांगने की आड़ में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. हालांकि इन दावों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी.

रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी से जुड़ी जानकारी के अनुसार युवक के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस रिकॉर्ड की जांच कर उसके आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है. युवक का मूल निवास विदिशा जिले का बताया जा रहा है.

कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि भीड़ से बचने के दौरान युवक ने अपने आठ महीने के बच्चे को प्लेटफॉर्म पर पटक दिया था. हालांकि इस आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.

पुलिस जांच जारी

जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल मामले से जुड़े वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तथ्यों की जांच कर रहे हैं. जीआरपी  एसआई रविंद्र राजावत का कहना है कि चोरी की शिकायत और भीड़ द्वारा मारपीट, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.

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